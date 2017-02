Apple, Google, Facebook... cien tecnológicas firman un escrito legal contra la orden migratoria de Trump

Las grandes firmas tecnológicas han decidido pasar a la acción en su rechazo al decreto sobre inmigración del presidente de EEUU, Donald Trump. Cerca de un centenar de empresas del sector, entre las que destacan Apple, Google o Facebook, han suscrito una declaración legal conjunta contra la posición del mandatario ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.



Se trata de un 'amicus brief', un documento legal presentado por no litigantes con un fuerte interés en el tema, en el que apuntan que el decreto “viola las leyes de inmigración y la Constitución”. “La orden representa una desviación significativa de los principios de equidad y previsibilidad que han gobernado el sistema de inmigración de los EEUU por más de 50 años. Y, como consecuencia, inflige daño significativo a los negocios, la innovación y el crecimiento de EEUU”, defienden un total de 97 compañías del sector tecnológico, entre las que también se encuentran Microsoft, Airbnb, Twitter, Uber, Spotify, eBay o Dropbox.



En este sentido, el texto, al que ha tenido acceso Financial Times, insiste en que el decreto aprobado por Trump que busca frenar la entrada en el país de personas de siete países de mayoría musulmana “hace más difícil y costoso para las compañías estadounidenses contratar, contratar y retener a algunos de los mejores empleados del mundo. Interrumpe las operaciones comerciales y amenaza la capacidad de las empresas para atraer talento, negocios e inversiones a EEUU”.



Ya a lo largo de la semana pasada, varias de estas empresas habían expresado su descontento con la medida. El CEO de Apple, Tim Cook, aseguró que apoyaban el decreto y recodó que la compañía no existiría sin la inmigración, pues el cofundador Steve Jobs era hijo de un inmigrante sirio. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, recordó que es nieto de inmigrantes y que su esposa, Priscila Chan, es hija de refugiados chinos y vietnamitas, mientras que uno de los fundadores de Google, Sergey Brin, cuya familia emigró desde la Unión Soviética, participó en las protestas en el aeropuerto de San Francisco.



Por su parte, el cofundador de la red social profesional Linkedin Reid Hoffman y el el fundador del servicio de pagos móviles Zynga (que también ha firmado el documento legal), Mark Pincus, han puesto en marcha con la ayuda del activista y emprendedor Adam Werbach, presidente de la organización medioambiental Sierra Club una organización bautizada como Win the Future o WTF para plantar cara al presidente de EEUU de forma organizada.