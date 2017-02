WTF: la organización de Silicon Valley para plantar cara a Donald Trump

Poder contra poder. La relación entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y Silicon Valley, la meca de la tecnología, la región que acoge a muchas de las compañías más valiosas y poderosas del mundo, ha sido tirante desde que el magnate inició su carrera a la Casa Blanca. Ya durante la campaña, el republicano tuvo sonados desencuentros con Apple o Amazon, pero sus diferencias se han intensificado tras las polémicas medidas migratorias, que han provocado que ejecutivos, ingenieros y activistas del sector tecnológico empiecen a unirse en una 'resistencia organizada' contra el mandatario.



Según el medio estadounidense Politico, el cofundador de la red social profesional Linkedin Reid Hoffman y el el fundador del servicio de pagos móviles Zynga, Mark Pincus, quieren liderar el contraataque a Trump bajo una organización bautizada como Win the Future o WTF (lo que parece una clara alusión a la expresión 'What the Fuck') con la ayuda del activista y emprendedor Adam Werbach, presidente de la organización medioambiental Sierra Club.



Su intención es conectar a distintas organizaciones políticas e impulsar a candidatos progresistas para las elecciones legislativas de 2018 y las presidenciales de 2020. Las comentadas informaciones, que citan a tres fuentes familiarizadas con el proyecto de Hoffman y Pincus, aseguran que los primeros esfuerzos de WTF irán encaminados a poner en marcha una plataforma para conectar activistas, así como un sitio de 'crowdfunding', similar a Kickstarer, para financiar iniciativas de carácter progresista.



Los planes de la organización se habrían acelerado desde que el preside de EEUU firmara la orden ejecutiva para frenar la entrada en el país de personas de siete países de mayoría musulmana. “Las primeras semanas de la presidencia de Trump han confirmado nuestros temores”, escribió Werbach a sus 'socios' en un correo electrónico, según Politico, antes de enumerar las medidas migratorias aprobadas, la firma de la construcción de dos polémicos oleoductos o la eliminación de las menciones al cambio climático en la web de la Casa Blanca. “Se está moviendo rápido, también nosotros tenemos que avanzar rápidamente”, añadió.



Caras más conocidas de Silicon Valley no se han cortado en los últimos días para manifestar su oposición a la orden ejecutiva sobre inmigración que veta temporalmente la entrada de refugiados y ciudadanos de Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Yemen e Irak. Uno de los fundadores de Google, Sergey Brin, cuya familia emigró desde la Unión Soviética, participó en las protestas en el aeropuerto de San Francisco. El CEO de Apple, Tim Cook, defendió que la compañía de la manzana mordida “no podría existir sin inmigración, y mucho menos prosperar e innovar de la forma en la que lo hacemos”, y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, recordó que es nieto de inmigrantes y que su esposa, Priscila Chan, es hija de refugiados chinos y vietnamitas.



Las tres compañías, junto a Amazon, Microsoft y Uber, entre otras, estarían redactando una carta conjunta en la que trasladan al mandatario su preocupación de que la medida “afecte a personas con visado que trabajan mucho aquí, en EEUU, y que contribuyen al éxito de nuestro país”, según el portal de información tecnológica Re/code.



El fundador y CEO de Uber, Travis Kalanick había empezado con buen pie su relación con Trump después de su victoria en las elecciones el pasado 8 de noviembre, e incluso se unió a su grupo de asesores estratégicos. Sin embargo, el jueves abandonó el cargo y aseguró que las medidas del mandatario estaban “separando familias” y creando “temor al ver que EEUU ya no es un lugar que dé la bienvenida los inmigrantes”. La renuncia llegó después de que 200.000 usuarios borraran la aplicación en los últimos días al entender que la tecnológica se había aprovechado de las protestas tras las polémicas medidas migratorias para sacar beneficio.



Todavía le queda un amigo, el fundador y CEO de Tesla, Elon Musk, que aunque también a criticado la reciente orden ejecutiva de Trump, permanece en su consejo de asesores.



Se unan o no estas personalidades conocidas y poderosas a WTF, está claro que Silicon Valley se ha decidido a plantar cara a Donald Trump.