BlaBlaCar es legal: le gana a la patronal de autobuses la batalla en los tribunales

BlaBlaCar no presta un servicio profesional de transporte y, por tanto, es legal en España. Así lo apunta el auto en el que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha desestimado la demanda por competencia desleal que la patronal de autobuses Confebús presentó en agosto de 2015 contra la plataforma.



El juez, Andrés Sánchez Magro, da la razón a BlaBlaCar y considera que es una plataforma “para poner en contacto a particulares que quieren realizar un viaje juntos y compartir gastos”, pero no organiza el transporte.



Además echa por tierra otro de los argumentos de Confebús para acusar a la compañía de competencia desleal, al negar que los usuarios conductores tengan ánimo de lucro. “Son particulares que por su cuenta y riesgo se ofrecen a la plataforma buscando a personas que tengan interés en realizar ese mismo viaje y pagar, no en el sentido de pagar un canon o un servicio, sino de pagar el coste de un viaje”, indica la sentencia, según Europa Press.



La patronal de empresas de transporte en autobús asegura que BlaBlaCar intermedia en un servicio de transporte profesional de viajeros pues fija las condiciones del servicio y cobra una comisión. Por otro lado, considera que los conductores realizan una actividad profesional en el ámbito de transporte, por lo que deben poseer una autorización administrativa.



El mismo magistrado ya había denegado el cierre cautelar de la actividad de la plataforma de economía colaborativa solicitado por Confebús mientras se resolvía la demanda la presentada por esta patronal contra el servicio ‘online’.



Aún no es definitivo, pues la patronal de transporte en autobús puede recurrir la resolución ante la Audiencia Provincial de Madrid.