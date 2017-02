El CEO de Uber deja el consejo asesor de Trump tras perder 200.000 usuarios

Travis Kalanick, fundador y CEO de Uber, ha decidido abandonar el grupo de asesores de negocios del presidente de EEUU, Donald Trump, después de que 200.000 usuarios borraran la aplicación en los últimos días por su presencia en el equipo del mandatario.



“Hoy he hablado con el presidente sobre el decreto migratorio y los problemas que genera en nuestra comunidad. Le he hecho saber que no puedo participar en su consejo económico. Unirme a ese grupo no significa que apoye al Presidente y sus intereses pero por desgracia se ha interpretado así”, ha explicado en una carta enviada a los trabajadores de la compañía.



Desde el fin de semana, las redes sociales se inundaron de fotografías de usuarios borrando la aplicación de sus dispositivos junto al 'hashtag' #DeleteUber, un boicot en el que han participado incluso rostros muy conocidos del cine y la televisión. Entendieron que la tecnológica se había aprovechado de las protestas tras las polémicas medidas migratorias de Trump para sacar beneficio.



El domingo, los taxistas neoyorquinos decidieron no recoger a ningún pasajero en el aeropuerto JFK como medida de protesta por el veto de los extranjeros anunciado por el presidente de EEUU, Uber no solo decidió seguir operando, sino que bajó los precios para atraer a más clientes. El puesto como asesor estratégico de Kalanick aumentó la indignación.



En estos días, Uber ha llegado a perder 200.000 usuarios, según The New York Times, y por primera vez ha sido superado en número de descargas en EEUU por su rival Lyft.



Ante esta situación el propio Kalanick aseguró en las redes sociales que haría todo lo posible para ayudar a sus conductores afectados por las medidas migratorias, pero no pudo frenar la sangría de usuarios. Finalmente, ayer tomó una decisión más drástica.



“La asunción de que Uber o yo, de alguna manera, apoyábamos los planes de la Administración, ha creado una brecha entre los que realmente somos y lo que la gente cree que somos”, apunta en la misiva”, en la que acaba siendo muy crítico con Trump: “Hay muchas maneras de impulsar el cambio, pero estar en el consejo no parecía ser el camino. Están separando familias, hay gente que se ha quedado fuera del país y, cada vez más, hay un temor al ver que EEUU ya no es un lugar que dé la bienvenida los inmigrantes”.