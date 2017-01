Bruselas advierte a Facebook de que tomará medidas si no actúa contra las noticias falsas

La campaña electoral en EEUU puso de manifiesto uno de los grandes problemas de las plataformas sociales: son un foco de difusión de noticias falsas. El dedo acusador se posó sobre gigantes de Internet como Facebook, Google y Twitter a las que se culpó de no tomar medidas para frenar los bulos. Y aunque las dos primeras ya han empezado a tomar cartas en el asunto, la Comisión Europea advierte: si no endurecen su lucha contra los 'fakes', podrían enfrentarse a la acción de Bruselas.



El comisario para el Mercado Único Digital, Andrus Ansip, se muestra confiado en que lo sucedido al otro lado del charco suponga un “punto de inflexión” para que los medios sociales empiecen a tomarse más en serio la persecución de las informaciones falsas, pues de no ser así acabarán perdiendo la confianza de los usuarios, pero deja claro que la Comisión Europea está dispuesta a actuar si es necesario.



“Realmente creo en las medidas de autorregulación, pero si es necesario algún tipo de aclaraciones, entonces estaremos listos para ello”, ha apuntado en declaraciones al Financial Times.



Durante la carrera a la Casa Blanca, en Facebook se viralizaron artículos falsos favorables al entonces candidato republicano, Donald Trump. En ellos se hablaba del apoyo al magnate por parte del Papa Francisco o del gasto de su rival, Hillary Clinton en armas ilegales. Muchos cosideran que estos bulos desinformaron a los votantes e incluso tuvieron que ver en la victoria de Trump.



La red social anunció poco después medidas como la inclusión de una señal al lado de las informaciones cuya veracidad esté en entredicho para advertir a los usuarios y la colaboración con medios y editores para enseñar a los usuarios cómo distinguir los bulos.



Ansip “seguirá de cerca” estas iniciativas y planea emitir “orientaciones sobre los diferentes tipos de medidas voluntarias adoptadas por las plataformas 'online'” a finales de este año, ha señalado al citado medio. Pero descarta que la Comisión Europea vaya a convertirse en un censor de Internet: “Las noticias falsas son malas, pero el ministerio de la verdad es aún peor”.



En su opinión, estas plataformas tiene que ser “más activas”. “Era común pensar que el papel de los medios de comunicación de calidad disminuiría y que el papel de los medios sociales aumentaría y sería más importante. Si hay noticias falsas, no se podrá confiar más en esas fuentes, entonces se volverá a los medios de comunicación de calidad”, ha añadido.



El gobierno alemán ya está discutiendo una legislación que podría imponer multas de hasta 500.000 euros por distribuir noticias falsas en Facebook y otras plataformas, debido a la creciente preocupación por la influencia que los engaños de Internet podrían tener en las elecciones de este año.