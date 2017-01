Sueño o realidad: El mundo del automóvil busca nuevos caminos

Si bien el auto ocupa un lugar cada vez más destacado en la Feria Tecnológica de Las Vegas (CES), esta vez la atención no se centró en los datos clásicos del rendimiento del automóvil sino en la inteligencia artificial y en los sistemas de información y entretenimiento.



"El placer de conducir tiene cada vez menos que ver con la potencia y cada más con el equipamiento interior", señala la jefa de marketing de BMW, Hildegard Wortmann, mientras muestra un objeto de exposición sin motor. Con su prototipo, la marca alemana ilustra el formato de su próximo modelo i, pero sobre todo destaca el interior y el concepto de funcionamiento del futuro vehículo autonómo.



Como está previsto que la conducción del auto tenga menor importancia en el futuro, desaparecerán tanto los instrumentos como los botones y a cambio habrá pantallas de usos múltiples, proyecciones holográficas y teclados virtuales que se verá en el aire. Un cosquilleo en la yema de los dedos provocado por ondas ultrasónicas asegurará que se usó correctamente el teclado.



"Todavía es un proyecto de investigación, pero en una próxima generación de autos podría ser producido en serie", sostiene el portavoz de BMW, Cypselus von Frankenberg.



También en Volkswagen adelanta la tecnología del futuro. A partir de gráficos en 3D detrás del volante se podrán controlar algunos funcionamientos. Así, cierta información se muestra cuando el conductor dirige la vista en la dirección apropiada.



A su vez, proveedores de autopartes como Bosch, Continental o Panasonic eliminan una serie de interruptores, que se reemplazan por sensores que captan los datos biométricos del conductor o ajustan automáticamente el asiento, el espejos y las pantallas.



Para los expertos en la CES será cada vez más importante de qué modo se utiliza el contenido de los sistemas de información y entretenimiento, como serán los asientos y cómo se siente el conductor dentro del auto. La opinión es unánime: en el futuro ya no se conducirá del modo convencional ya que esa función la asumirá el piloto automático.



Los especialistas sin embargo admiten que todavía se necesitará un poco de tiempo hasta que los asistentes y el piloto automático conviertan al conductor en pasajero. Pero científicos e industria ya identificaron lo que falta y abordaron el asunto: mapas digitales muy detallados que se actualizan por sí mismos y la inteligencia artificial capaz de hacer uso de esa información.



Además de los vehículos autónomos y eléctricos, la tecnología conectada y asistentes digitales son lo que determinaron principalmente la agenda en Las Vegas. El coche se convierte en un centro de la conectividad. No sólo se comunica con otros vehículos y con otras redes de tránsito, sino con todo el resto que forma parte del mundo digital convirtiéndose en uno de ellos.



En el foco de atención también está el control del hogar inteligente desde el auto. VW muestra cómo un asistente digital puede repasar la lista de las compras o calibrar la calefacción de la oficina. El sistema desarrollado por la empresa Bosch advierte también antes de una tormenta si las ventanas en casa quedaron abiertas.



En el futuro el coche será la sala de estar en el que el asiento del conductor se transformará en un cómodo sillón para mirar televisión.