Revisa los neumáticos y el aceite de motor antes de un viaje largo

Revisando los neumáticos de tu coche



Deben estar en perfecto estado de conservación, porque los neumáticos son el único punto de contacto del coche con la carretera.



Es muy importante que antes de salir revises la profundidad de los canales (son fundamentales para evitar el aquaplaning), y el desgaste de la banda de rodamiento, el cual debe ser parejo. Fíjate también que el neumático no presente rasguños o deformidades por golpes.



Importancia del aceite de motor



Revisar el nivel del aceite en el motor es otra cuestión fundamental que debes chequear antes de emprender un largo viaje en coche. Si el aceite estuviera muy desgastado o su nivel no fuera el adecuado, el motor podría sufrir daños severos, incluso, irreparables.



Si tienes conocimientos básicos de mecánica puedes revisar el nivel de aceite tú mismo. Primero revisa cuándo fue el último recambio y cuántos kilómetros recorrió el coche desde entonces. Luego revisa la varilla del aceite para corroborar su nivel.



Otros puntos importantes



No olvides revisar también el líquido de frenos, el correcto funcionamiento de las luces y el limpiaparabrisas, la batería, el nivel de agua del radiador y la rueda de repuesto. En el baúl del coche deberías llevar un gato, una caja con herramientas básicas y balizas. Recuerda también llevar contigo los documentos de propiedad del vehículo y tener a mano un teléfono de contacto de la empresa de seguros y de auxilio mecánico en carretera.



