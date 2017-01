UberEATS llega a Madrid para plantar cara a Just Eat en la comida a domicilio

UberEATS, la plataforma de comida a domicilio de la tecnológica estadounidense Uber, aterriza este miércoles en Madrid. La compañía pretende plantar cara a Just Eat, líder europea en este mercado, que el año pasado compró La Nevera Roja, su principal rival en España.



El nuevo servicio de Uber en la capital española cuenta en su arranque con más de 200 restaurantes en su catálogo de todo tipo de cocina: nacional, internacional, vegetariana, repostería... Picsa, Tuk Tuk o Bump Green, Mamá Framboise o Crucina son algunos de los locales con los que la compañía ha alcanzado ya acuerdos.



Son muchos menos establecimientos de los que se pueden encontrar en otras aplicaciones similares como la citada Just Eat o Deliveroo, pero ofrece una ventaja frente a sus competidores: no exige un importe mínimo. Eso sí, al precio del pedido hay que sumar el coste del envío, 2,5 euros (aunque las primeras semanas, como oferta de lanzamiento, el servicio será gratuito).



Para hacer un pedido, el usuario tan sólo tiene que descargarse la aplicación de UberEATS y registrarse. Si ya tiene cuenta en Uber, puede utilizar su nombre de usuario y contraseña habitual para acceder a la aplicación de UberEATS. A continuación deberá indicar la dirección de entrega, elegir un restaurante y seleccionar los platos que quiera añadir a su pedido, explica la firma en un comunicado.



Una vez el usuario confirma el pedido, UberEATS mostrará la hora estimada de recepción y, transcurrido ese tiempo, un repartidor hará la entrega. La plataforma incluye además un sistema inteligente que muestra al usuario recomendaciones de restaurantes en función de sus gustos.



Además, de en la aplicación, todo el proceso puede realizarse también a través de la web ubereats.com.