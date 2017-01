Una española encabeza la lista ‘Forbes’ de emprendedores en ciencia y salud

La revista Forbes ha elegido a la empresaria española Arantxa Unda, consejera delegada de la compañía Sigesa para encabezar su prestigiosa lista 30 under 30 Europe en la categoría ciencia y salud.



En su segunda edición europea, la lista de Forbes consta de 10 categorías que reúnen cada una a 30 emprendedores y profesionales europeos, menores de 30 años, que pueden convertirse en líderes y referentes en distintas áreas del conocimiento, entre ellas, ciencia y salud, finanzas, política, tecnología y comunicación.



“Creo que es un reconocimiento a toda una generación preparada, capaz y dispuesta a aportar nuevas soluciones. Encabezar una lista Forbes de jóvenes con proyección es un orgullo pero, al mismo tiempo, una responsabilidad enorme, a la que responderé trabajando y desarrollando ideas que busquen mejorar la calidad de la asistencia sanitaria”, ha señalado Unda tras conocer su elección.



La joven directiva de 29 años está al frente de Sigesa desde que en octubre de 2015 adquiriese un porcentaje significativo de esta empresa familiar, fundada por su padre en los años 90. Su trayectoria profesional y formativa previa se divide entre España, Reino Unido y Estados Unidos, donde cursó un MBA en la Harvard Business School gracias a una beca de la propia Universidad de Harvard.



Nuevo proyecto profesional





Según explica la premiada, tras muchos años en el extranjero, en 2015 decidió volver a España, comenzar un proyecto profesional nuevo y centrar su carrera en el sector de la salud.





“Tenía varias ofertas de trabajo en Estados Unidos, pero me atraía mucho la idea de poner en marcha un proyecto propio y ayudar a mejorar la sanidad a través de la tecnología y el análisis de la información”, explica



Aranxa Unda agradece el impulso de un profesor en Harvard que le animó a dar el paso. “El día de mi graduación tomé la decisión final, saqué un vuelo de vuelta a Madrid y dediqué el verano a buscar financiación para poder adquirir una participación en la empresa y comenzar mi proyecto”, destaca.



Su firma está centrada en el desarrollo, distribución e implantación de tecnología de ayuda a la gestión sanitaria y la toma de decisiones clínicas. “Nuestro objetivo es facilitar a los profesionales de la sanidad su trabajo, para que ellos puedan mejorar la gestión y la calidad asistencial. Hay una gran cantidad de información clínica y económica disponible, muy útil para mejorar la asistencia, que ahora mismo no se está utilizando. Nosotros suministramos herramientas que ayuden a tomar decisiones basadas en el análisis de toda esta información”, señala.