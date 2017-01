Nintendo Switch saldrá a la venta el 3 de marzo con nuevos juegos de Mario y Zelda

La compañía japonesa Nintendo acaba de presentar su nueva consola Nintendo Switch, un híbrido entre dispositivo portátil y de sobremesa, para poder jugar tanto en el banco de un parque como en una sala de espera o desde la televisión del salón. Saldrá a la venta el 3 de marzo, por un precio de 329,95 euros en España.



Refuerza y mejora así su apuesta por la movilidad tras la Wii-U, una mezcla de tableta y videoconsola que tuvo escaso éxito, pues se quedó en apenas un 10% de las ventas de la Wii convencional.



Además de conectarse al televisor, Nintendo Switch se puede transformar al instante en una consola portátil con una pantalla de 6,2 pulgadas, con una batería para poder jugar entre dos y seis horas.



Incluye además dos mandos independientes, denominados Joy-Con. Se podrá jugar con uno de ellos en cada mano, hacerlo con ambos encajados en el soporte para mandos para que funcionen como uno solo mando o acoplarlos a la consola para jugar en modo portátil. También se pueden compartir para el modo de dos jugadores.

La consola vendrá acompañada de un nuevo título de Super Mario de tres dimensiones y de 'The Legend of Zelda: Breath of The Wild', un nuevo juego de otro de los personajes más conocidos de la compañía japonesa.