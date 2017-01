Cambios en Yahoo: pasará a llamarse Altaba y Marissa Mayer renuncia

Yahoo experimentará importantes cambios cuando culmine el proceso de absorción por parte de Verizon. El gigante de las comunicaciones se hará con el negocio de Internet de la compañía púrpura, mientras que los activos no adquiridos por éste pasarán a llamarse Altaba. Al frente no estará la actual consejera delegada, Marissa Mayer, que abandonará la junta directiva.



Los activos que mantendrá la empresa son Yahoo Japón y la participación que tiene en el grupo chino de comercio electrónico Alibaba. La nueva denominación es, precisamente, una combinación de Altavista, uno de los primeros directorios 'online', y Alibaba.



Este verano, Verizon acordó la compra del núcleo del negocio de Yahoo, en serios problemas económicos, por 4.800 millones de dólares (algo más de 4.500 millones de euros, al cambio actual). Según ha explicado Yahoo en un comunicado, cinco de los once directivos de la firma renunciarán a sus funciones.



Además de Mayer, dejará la dirección de Altaba uno de los confundadores de Yahoo, David Filo. El presidente de la nueva compañía será Eric Brandt, que sustituirá a Maynard Webb.



La compra por parte de Verizon estuvo en riesgo después de los dos 'hackeos' masivos reconocidos por Yahoo en septiembre y diciembre del año pasado y que afectaron en total a 1.500 millones de sus usuarios.