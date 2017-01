Del 'pendrive' de 2 'teras' a la cama que calienta los pies: lo más sorprendente del CES

Como cada mes de enero, la ciudad de Las Vegas aglutina las innovaciones tecnológicas que darán que hablar a lo largo del año en la feria CES, que celebra en esta ocasión su 50 edición. Más de 20.000 nuevos dispositivos y servicios buscan durante estos días llamar la atención de expertos y consumidores. Estos son algunos de los 'gadegts' más sorprendentes:



El 'pendrive' que bate todos los récords



Kingston Digital ha presentado uno de los artículos que más interés está captando: un 'pendrive' capaz de almacenar dos 'terabytes' (2TB) de datos. DataTraveler Ultimate Generation Terabyte se convierte así en el USB de memoria flash con más capacidad del mundo y puede almacenar, por ejemplo, hasta 70 horas de vídeo 4K.



La televisión del futuro



En Las Vegas encontramos también cada año las novedades de los fabricantes de televisores más importantes. Para LG la televisión del futuro es ultrafina, del grosor aproximado de una tarjeta de crédito: 2,57 milímetros. A pesar de ello, la gama LG W7 tendrá hasta 77 pulgadas y se coloca en la pared sin cables: “Es como mirar a través de una ventana”, apunta la compañía.



Por su parte, Samsung ha incorporado la tecnología QLED, una evolución tecnológica que compite con el OLED en tanto en definición como en colores. Además, reduce los reflejos en busca de una imagen perfecta.



El hogar 'smart': la cama y la ducha que se calientan solas



La domótica es una de las ramas en la que se está desarrollando una mayor innovación. Entre los objetos que más interés está despertando destaca Sleep Number 360 Smart Bed, una cama inteligente capaz de calentar la parte inferior antes de que el usuario se acueste para que sus pies nunca están fríos; ni siquera es preciso programarlo, porque el colchón aprenderá los hábitos. No es su única función, también eleva la cabeza de las personas que están roncando para reducir el volumen y mejora el sueño al ajustar la posición.



También hay 'gadgets' para calentar el agua de la ducha. Moen ha lanzado un aparato que permite encender la ducha y manejar su temperatura a distancia. También permite dar el agua sin levantarse de la cama Hydrao, un dispositivo de la francesa Smart and Blue que además incorpora luces LED que van indicando el tiempo del baño para ayudar al ahorro.



Kuri, el robot que entretiene a los niños



Kuri es sin duda el 'gadget' que más simpatías está ganando en Las Vegas. Se trata de un robot que vigila la casa, las mascotas o los niños y responde a órdenes previamente aprendidas. Puede además leer un cuento a los más pequeños de la casa. Desarrollado por Mayfield Robótica, propiedad de Bosh, parece sacado de una película de Pixar.



Faraday FF 91: la amenaza de Tesla



El coche eléctrico no podía faltar en el CES. De momento, el que más éxito ha levantado es el FF 91 presentado por el fabricante de coches Faraday. que desarrolla una potencia de 1.050 caballos y tiene una autonomía de más de 700 kilómetros. Muchos lo han definido ya como la gran amenaza de Tesla.



Además de eléctrico, apuesta por la conducción autónoma, para lo que dispone de trece radades de larga y de corta distancia, doce sensores ultrasónicos, diez cámaras de alta definición y un láser retráctil de tres dimensiones. Podrá aparcar solo y dispone también de tecnología de reconocimiento facial para reforzar la seguridad, entre otras características.