VidaCaixa se hace con una cartera de seguros de vida en España de Barclays

Barclays sigue adelante con su política de desinversiones de activos que considera no estratégicos, después de que el banco británico haya anunciado hoy la venta a VidaCaixa una cartera de seguros de vida en España.



En concreto, la filial aseguradora de CaixaBank se ha hecho con un total de 25.000 pólizas de seguros y unos 625 millones de euros de pasivos y activos de seguros de la entidad británica. Todavía se desconocen las condiciones financieras del acuerdo, según publica Financial Times.



Esta operación es la última de una serie realizadas entre ambas entidades: en 2015 Barclays vendió sus operaciones minoristas a CaixaBank y el año pasado vendió a VidaCaixa sus negocios de seguros y pensiones en España.



La venta permitirá a Barclays reducir los activos ponderados por riesgo de su unidad de activos no estratégicos en unos 200 millones de libras. La unidad no core de Barclays se creó en 2014 para vender activos que la entidad ya no consideraba parte de su negocio principal. La semana pasada, el banco dijo que ahora planea cerrar la unidad en junio de este año, seis meses antes de lo previsto.



“Continuamos centrados en liberar capital y simplificar nuestra cartera a medida que avanzamos hacia el cierre de Barclays Non-Core a finales de junio”, ha señalado Harry Harrison, al frente de la unidad. “La conclusión de esta transacción continúa nuestro impulso y refleja el importante trabajo que nuestro equipo ha realizado para hacer de los activos de BVP (Barclays Vida y Pensiones) una propuesta atractiva para VidaCaixa”.