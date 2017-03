La plantilla de Servimedia se moviliza para exigir a ONCE que mantenga sus condiciones laborales

ONCE

La plantilla de Servimedia se movilizará a partir de hoy para exigir a la Fundación ONCE la garantía de que las condiciones laborales y los derechos adquiridos no cambiarán cuando más de dos tercios de los trabajadores pasen a depender de la empresa Ilunion Retail, dedicada a vender prensa, libros, flores, bombones y regalos en las tiendas que tiene en hospitales y estaciones de servicio.



En un comunicado, el Sindicato de Periodistas de Madrid, mayoritario en el comité de empresa de Servimedia, explica que se han convocado concentraciones diarias de la plantilla a las 12 junto a las puertas de las dos sedes de la agencia (en la calle Almansa y en la calle Albacete) tras finalizar sin acuerdo dos semanas de negociaciones con la dirección de la agencia de noticias.



El sindicato explica que, según la decisión adoptada por la empresa, desde hoy 1 de marzo Servimedia continuará ofreciendo el servicio de noticias con una veintena de periodistas, y los más de 55 trabajadores restantes seguirán con sus tareas actuales (realización de revistas en papel y publicaciones digitales, comunicación e imagen corporativa) en una nueva división de comunicación dentro de Ilunion Retail. Esta empresa, señala el sindicato, es un centro especial de empleo que tiene importantes beneficios fiscales, ya que el 96% de su plantilla son personas con alguna discapacidad.



“El comité de empresa ha reclamado a la empresa, hasta ahora sin éxito, garantías por escrito de que se seguirán respetando en el futuro los derechos laborales de los trabajadores de manera colectiva, tanto de los que continúan en Servimedia como de los cedidos a Ilunion Retail”, añade el comunicado.



En este sentido, hay un fundado temor entre los trabajadores a que esta reestructuración empresarial y la falta de garantía por escrito de sus derechos colectivos haga peligrar en un futuro sus condiciones laborales y sus puestos de trabajo.



Según informó hace unos días Vozpópuli citando fuentes internas, ONCE pretendería con esta reestructuración equilibrar las cuentas de Servimedia “después de varios años encadenando pérdidas”.