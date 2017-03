El BCE da un mes a Saracho para presentar sus planes para el Popular

Banco Popular tiene un mes para presentar al BCE un plan para reducir la morosidad, según publica Voz Populi. Se trata de un plan detallado sobre los activos que va a sacar de balance y el modo de hacerlo, por lo que se deberá incluir si sigue adelante o no el proyecto Sunrise, el ‘banco malo’ con el que la entidad que ya preside Emilio Saracho pretende dar salida al ladrillo.



La presión del BCE para que los bancos reduzcan su nivel de NPAs (non performing loans) no es nueva y así lo ha comunicado a las entidades, señalan los analistas de Ahorro Corporación en un informe en el que recuerdan el documento de recomendaciones de septiembre del año pasado.



De hecho, Popular vendió carteras de morosos en enero por primera vez (620 millones de euros). En ese sentido, los expertos creen que seguirá en esta línea para conseguir reducir sus activos improductivos y así se presentara en el plan al BCE.



Popular tiene varias opciones para reducir estos activos, que ascienden a 35.000 millones de euros, consideran los analistas de AC. Una vez se da por hecho que Sunrise no sale adelante, el canal minorista y la vía del middle market y el canal mayorista son las opciones que se van a atacar más agresivamente, incluyendo la venta de carteras morosas.



Las acciones del Popular subían hoy a media mañana un 2,03% hasta alcanzar los 0,85 euros, dentro de un Ibex 35 que a la misma hora subía un 1,39%.