¿Abrirán las elecciones de Francia y Alemania el camino hacia la eurozona del futuro?

¿Cómo debe ser la eurozona una vez que se retire la “muleta” de las medidas de estímulo del Banco Central Europeo (BCE)? A esta pregunta intenta dar respuesta el equipo de ‘global research’ de Bank of America Merrill Lynch, que más allá del riesgo que para la unión monetaria pueden suponer las próximas elecciones en Francia y Alemania, plantea la oportunidad que estas citas con las urnas pueden abrir hacia la ‘mutualización’ de deuda y la pérdida de soberanía nacional a favor del bloque común.



“El fin de la flexibilización cuantitativa no es inminente, pero creemos que la decisión de diciembre de 2016 de reducir el ritmo de QE fue sólo el primer paso hacia una retirada gradual” de las medidas del BCE, consideran los analistas de Bank of America Merrill Lynch en un informe en el que advierten de que “desafortunadamente” las vulnerabilidades en torno a la sostenibilidad de la deuda de varios países no se reducirán antes de la retirada de estos estímulos, mientras que las expectativas de crecimiento económico “siguen siendo débiles”.



Los expertos del banco de inversión reconocen que los riesgos políticos “abundan” y que en la actual coyuntura “es difícil iniciar un debate adecuado sobre la ‘mutualización’ de la deuda o la transferencia de soberanía”, pero al mismo tiempo también consideran que “se abre la oportunidad” para que se cierre de manera “correcta” la unión monetaria tras las elecciones en Francia y Alemania.



“En Francia, por lo menos el foco está claramente en la relación del país con Europa. En nuestra opinión, esto obligará a los principales candidatos a ofrecer soluciones para hacer frente a las deficiencias de la unión. En Alemania, las encuestas sugieren que el apoyo al pro-europeo SPD está aumentando, mientras se desvanece al del euro-escéptico AfD. Esto puede inclinar el debate público en favor de una actitud más abierta hacia la unión fiscal”.



En opinión de BoA, lo que contribuiría en gran medida a que la unión monetaria fuera más creíble sería una “tríada” conformada por un “Fondo de Reembolso, que permitiera la mutualización y extinción gradual del exceso de deuda“, un Fondo de Inversión que “dote a la región de una poderosa capacidad de estabilización cíclica”, y un mandamiento para las operaciones monetarias sin restricciones (OMT por sus siglas en inglés) “que impida que los países dañen la estabilidad financiera y la sostenibilidad de toda la zona, retrasando durante demasiado tiempo la solicitud de apoyo condicional”.



“Lo que describimos aquí es claramente muy ambicioso, y sólo debe tomarse como un posible ‘ideal’”, aclara el equipo de investigación de Bank of America Merril Lynch. No obstante, añade que “completar una unión monetaria ‘para siempre’ y hacerla verdaderamente sostenible no es ciencia espacial”. “Las herramientas existen. Las condiciones políticas son difíciles de cumplir, por supuesto, pero después de las elecciones francesas y alemanas, podría abrirse una oportunidad adecuada. En todo caso la unión monetaria no puede perder mucho más tiempo”, avisan los autores del informe.