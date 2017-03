Fomento lamenta que la huelga de estibadores no permita “sosiego” en la negociación

La aprobación del Real Decreto Ley que reforma el sector de la estiba no ha enterrado el conflicto. No obstante, el “optimismo” con la negociación se ha instalado en el Ministerio de Fomento. O al menos en Íñigo de la Serna, el cual está “convencido” de que si existe voluntad de hablar entre patronal y sindicatos se podrá alcanza los objetivos “de estabilidad” en el empleo que buscan todas las partes.



Unas negociaciones que se reanudan este martes, a una semana de que arranquen los paros en los puertos españoles. Huelga que para De la Serna “es un elemento de presión” que no ayuda a crear un “clima de normalidad y sosiego” en este tipo de contactos. “Lo más razonable, si se quiere dialogar y se busca la estabilidad del empleo, es conseguirlo por la negociación colectiva y en un clima de ausencia de presión a una de las partes”, ha asegurado el popular.



A pesar de esta cuestión que ha alertado y de que ha reiterado que Fomento no tiene “libertad” para reformar la estiba “en la forma en que Gobierno, o los sindicatos o empresarios hubieran querido”, el ministro de Mariano Rajoy ha incidido en que es “muy optimista” con los acuerdos que se puedan alcanzar. Aunque también ha reconocido que existe una “preocupación” por parte de los sindicatos para el mantenimiento de sus condiciones laborales y sociales, que es compartida por empresarios y el Ejecutivo.



Respecto a las posibles trabas parlamentarias, De la Serna ha querido apelar a la “responsabilidad” de los grupos políticos a apoyar el Real Decreto Ley porque, en caso contrario, “sería el primer incumplimiento de una sanción de estas características en relación al Tratado”. Una reforma que para el popular ha “flexibilizado” al “máximo” a favor de los trabajadores.



No obstante, el ministro de Fomento ha vuelto a rechazar la propuesta de los sindicatos de crear un registro de estibadores. Y es que De la Serna ha subrayado que la Comisión Europea “ha dejado claro que no se puede disponer de él” y que Bruselas no admitiría registro o una lista que suponga restricción a la libre contratación por parte de una empresas de sus trabajadores.