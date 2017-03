La Fiscalía sólo pedirá medidas cautelares para Blesa por las tarjetas ‘black’

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy en la Audiencia Nacional que se celebre una vista en la que pedirá medidas cautelares, entre las que podría incluir el ingreso en prisión, para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, condenado a seis años de cárcel por las tarjetas ‘black’ de la malograda entidad.



Según recoge la agencia Efe, el fiscal Alejandro Luzón también podría optar por imponer a Blesa la comparecencia periódica en el juzgado o la retirada del pasaporte, aunque el criterio de la Fiscalía se inclina por pedir el ingreso inmediato en prisión para los condenados a más de cinco años de cárcel.



El contenido de la vista no afectará a ningún otro condenado, señala la agencia, tampoco al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, al que la sala impuso una pena de cuatro años y medio de cárcel. Asimismo no afectará al exvicepresidente José Antonio Moral Santín, condenado a cuatro años de cárcel, o al ex director general de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj, cuya pena es de dos años y seis meses.



A Blesa ya se le retiró el pasaporte en mayo de 2013, en la investigación por las presuntas irregularidades en la compra del City National Bank de Florida, aunque se le devolvió en julio de ese año a instancias de la Audiencia Provincial de Madrid.



Según informa Anticorrupción en una nota que recoge la agencia, el fiscal del caso ha comunicado su decisión a la sección cuarta de la sala de lo Penal, que ahora deberá fijar la vista para los próximos días.