Aznar defiende una reforma laboral “más profunda” y retrasar hasta los 70 la jubilación

El expresidente del Gobierno José María Aznar quiere dar una vuelta de tuerca más a la reforma laboral a pesar de sus “muy buenos resultados” y defiende ir hacia otra “aún más profunda”. Asimismo, cree que es necesario bajar el IRPF y subir el IVA y retrasar la edad de jubilación. “Creo que menos de 70 años sería absolutamente insuficiente”.



Así lo explica el máximo responsable de la Fundación FAES en una entrevista en Expansión en la que afirma que España necesita “repensar todo el sistema fiscal, nada de retoques aquí o allá”. “Si no lo hacemos así no podremos responder a la idea de cómo podemos ensanchar la base productiva del país, y si eso no se hace, pues no podremos sostener el sistema de bienestar”, destaca Aznar, que aboga por “una reforma fiscal absolutamente integral”. “España no necesita que se aumenten impuestos, o que se plantee que una parte de lo que se precisa para el Estado de bienestar vaya a pagarse con más impuestos o más endeudamiento”, insiste el veterano popular.



En su opinión, “un sistema moderno es aquél que descansa esencialmente sobre impuestos indirectos y en el cual la progresividad debe mantenerse mucho más sobre el gasto que sobre el ingreso”. Asimismo asegura que si se hace una reforma fiscal “hay margen para bajar el IRPF. A cambio habría que subir el IVA”.



La reforma laboral es otro de los temas que aborda Aznar en esta entrevista. Y lo hace para reconocer que “estaba muy bien encaminada, ha producido muy buenos resultados, pero cinco años después tenemos el 18% de paro”. Por ello, “hay que ir hacia otra reforma laboral aún más profunda” para afrontar el problema de una dualidad “que va en perjuicio de los más jóvenes o de los que tienen menos formación”. “O empezamos a hablar en serio de la reforma educativa y de la reforma laboral o tendremos serios problemas en el futuro”, advierte Aznar, que también defiende la reforma financiera.



“El sistema hipotecario en España ha sido bueno, ha funcionado, ha sido una garantía. Que puede haber algunas excepciones de quienes no saben lo que firman cuando firman una hipoteca y que haya personas a las que haya que ayudar, por supuesto, pero en líneas generales no se puede cuestionar un sistema que lleva funcionando muchos años y que ha producido seguridad jurídica a España”, responde el expresidente del Gobierno preguntado al respecto.



En cuanto a las pensiones Aznar destaca que “con la longevidad actual y el envejecimiento de la población” el sistema “no es sostenible” y critica los mensajes de tranquilidad que se han lanzado en los últimos meses. “Yo comprendo que se procure tranquilizar, pero qué se va a decir cuando se vaya a abonar la paga extraordinaria y la hucha de las pensiones haya desaparecido”, avisa el responsable de FAES, que ve “absolutamente esencial” entrar en debates como “retrasar la edad de jubilación”, “los complementos privados” o la “compatibilidad del trabajo y de la pensión”.



“No digo que lo que se ha hecho no se debería haber hecho, sino que no es suficiente para garantizar la viabilidad del sistema”, continúa Aznar, que remarca que “la pregunta que hay que hacer a los ciudadanos es: ¿usted quiere cobrar en el futuro una pensión o no?, ya que “si seguimos como hasta ahora, no la va a cobrar”. Para el popular la solución para por retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años.



Cataluña



Para José María Aznar “Cataluña ya está fracturada”. “El secesionismo ha producido tres cosas: la ruptura del pacto constitucional, la fractura de la sociedad catalana y la bancarrota de las instituciones catalanas. No se puede hacer más daño en menos tiempo”, asegura el expresidente del Gobierno, que defiende que la solución pasa en primer lugar por “renunciar a cualquier ambición secesionista”. A esto habría que sumar “restablecer el pacto y la lealtad constitucional” y “tener unos comportamientos acordes con la ley y el Estado de derecho”.



Tras incidir en la necesidad de “hacer política” basada en los principios constitucionales frente a aquella “que promueve la secesión” Aznar no cierra la puerta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. “Si fuese indispensable, sí, tendría que ser aplicado, y debe aplicarse”.