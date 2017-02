Avalancha de cuentas trimestrales en una semana con paro, PIB e IPC en España

Semana muy intensa en el apartado macroeconómico en España, con la publicación de la contabilidad nacional del cuarto trimestre de 2016, el IPC adelantado de febrero, las cifras de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mismo mes y la balanza de pagos de diciembre. En el ámbito empresarial, los inversores conocerán además los resultados de compañías del calado de ACS, Ferrovial, Grifols, Ebro Foods o BME. Fuera de nuestras fronteras, la principal referencia en EEUU será la publicación del PIB del cuarto trimestre de 2016, mientras que en la eurozona se conocerán el paro de enero y el IPC adelantado de febrero.



Lunes 27



Para abrir la semana en España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el IPC adelantado de enero. Además, el Banco de España sacará a la luz los datos de depósitos y de billetes y monedas de enero. A escala europea, se conocerán cifras de confianza empresarial de febrero de la eurozona. También en Portugal se publicará la confianza del consumidor de febrero, mientras que en Italia saldrá a la luz la balanza comercial de enero. En Francia el Tesoro colocará letras a tres, seis y 12 meses. Mientras, en EEUU se publicarán los pedidos de bienes duraderos de enero, el índice de ventas de casas pendientes del mismo mes y la encuesta manufacturera de la Fed de Dallas de febrero. El Tesoro colocará letras a tres y seis meses. En el apartado empresarial, entre las compañías en informar de sus resultados trimestrales destacarán Berkshire Hathaway, Sotheby’s, Priceline.com y Horizon Global, así como en España harán Ferrovial, Sacyr, Fluidra, Almirall, Alba, Ence, Axia y Meliá Hotels. En un ámbito más informativo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, protagonizará un desayuno informativo organizado en Madrid por Europa Press junto al líder del PP andaluz, Juanma Moreno.



Martes 28



Avalancha de resultados empresariales en la jornada del martes en España. Entre las compañías en dar cuenta de la marcha de sus negocios se encontrarán BME, ACS, Ebro Foods, Acerinox, Acciona, Grifols, Talgo, Merlin, Abertis, Applus, Colonial, Europac, NH Hoteles, OHL, Telepizza, Técnicas Reunidas, Codere, Cie Automotive, Saeta Yield y Viscofan. Fuera de nuestras fronteras, será el turno de la alemana Hochtief y de las estadounidenses Autozone, Domino’s Pizza y Salesforce.com. En el apartado macroeconómico, el PIB del cuarto trimestre de 2016 será la principal referencia en EEUU junto con la balanza comercial de enero y la confianza del consumidor de febrero de la Conference Board. Otras referencias en la mayor economía del mundo serán el PMI de Chicago de febrero, el índice manufacturero de la Fed de Richmond del mismo mes, el índice de precios de viviendas S&P Case Shiller de diciembre y los precios agrícolas de febrero. Además, se conocerá el Redbook semanal de ventas minoristas y el Tesoro colocará letras a cuatro y 52 semanas. A este lado del charco, el INE publicará las cifras de hipotecas de diciembre y la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos de enero, mientras que el Banco de España sacará a la luz el avance de la balanza de pagos de diciembre. Otra referencia será la cuenta corriente de diciembre, al tiempo que en Francia los inversores conocerán los precios de producción de enero y el gasto del consumidor del mismo mes, así como el PIB del cuarto trimestre. En Alemania se publicarán las ventas minoristas de enero y en Italia el IPC de febrero. Para entonces, en Japón se habrá publicado la producción industrial de enero y las ventas minoristas del mismo mes, y en Australia las ventas de viviendas nuevas de enero.



Miércoles 1



En el Viejo Continente la principal referencia será el PMI manufacturero de enero de la eurozona, referencia que también se publicará de Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido o Suiza. Además, en Alemania se conocerá la tasa de desempleo de enero y el IPC de febrero, en Reino Unido los datos de hipotecas y crédito al consumidor de enero y en Portugal el PIB del cuarto trimestre. Al otro lado del Atlántico, en EEUU el Libro Beige de la Reserva Federal será el gran foco de atención, por delante de las habituales cifras semanales de solicitudes de hipotecas y de inventarios de petróleo y derivados. El ISM y el PMI manufactureros de febrero, el gasto en construcción de enero, las ventas de vehículos de febrero y los ingresos y gastos personales de enero. En Australia se habrá conocido para entonces el PIB del cuarto trimestre y en Japón y China el PMI manufacturero de febrero. Entre las compañías que han elegido esta jornada para presentar sus resultados trimestrales destacarán la británica Admiral Group, la alemana Zalando y las estadounidenses Best Buy, Broadcom, Crocs y Joy Global. De regreso a España, en un ámbito más informativo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, participará en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum junto a la ministra de Exteriores de Colombia, Mª Ángela Holguín. Además, se publicará el V informe “Las mujeres en los Consejos del Ibex-35” de IESE Business School.



Jueves 2



El Ministerio de Empleo publicará en España las cifras de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado de enero, mientras que el INE sacará a la luz la contabilidad nacional del cuarto trimestre de 2016, y el Tesoro colocará bonos y obligaciones. A escala europea, Eurostat publicará el paro de enero, los precios de producción industrial del mismo mes y el IPC adelantado de febrero de la eurozona. En Alemania los inversores estarán atentos a los precios de importación de enero y en Italia a las cifras de empleo, también de enero. Sin salir del Viejo Continente, en Reino Unido se publicará el PMI de construcción de febrero y en Suiza el PIB del cuarto trimestre del año pasado y las ventas minoristas de enero. Mientras, en EEUU se conocerán las cifras semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y de masa monetaria, así como las ventas en cadenas minoristas de febrero. Para entonces, en Australia se habrán conocido la balanza comercial de enero y los permisos de construcción del mismo mes. En el apartado empresarial, entre las compañías en publicar sus resultados trimestrales destacarán Autodesk, Barnes & Noble, Staples y la alemana Continental. En España presentará sus cuentas Reig Jofre. También en nuestro país se conocerá un estudio de Indexa sobre Rendimiento de los Planes de Pensiones en España en la última década.



Viernes 3



Para cerrar la semana, el INE publicará los precios de importación y exportación de productos industriales de enero, así como la encuesta de gasto turístico de enero y la encuesta coyuntural sobre stock y existencias del cuarto trimestre. Fuera de nuestras fronteras, Eurostat publicará las ventas minoristas de enero y la rotación de servicios del cuarto trimestre de la eurozona. También saldrán a la luz el PMI servicios y compuesto de febrero, referencia que se conocerá asimismo de Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido. En Italia se conocerá asimismo el PIB del cuarto trimestre. En EEUU los inversores conocerán el ISM servicios y el PMI no manufacturero de febrero y la presidenta de la Fed, Janet Yellen, hablará ante el Executives’ Club of Chicago. Además, presentará sus resultados Revlon. Para entonces, en Japón se habrán publicado el IPC de febrero y el gasto de los hogares de enero.