Amado Franco abandona la presidencia de Ibercaja tras 13 años en el cargo

Tras una etapa de 47 años en Ibercaja -13 en la presidencia-, Amado Franco ha presentado este viernes su renuncia por motivos personales al cargo de consejero y de presidente del consejo de administración, según ha comunicado la entidad aragonesa en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



El consejo de administración ha querido reconocer en su comunicado “la magnífica labor desempeñada por Franco Lahoz en su brillante trayectoria tanto en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja como en Ibercaja Banco, habiendo contribuido decisivamente a que Ibercaja se haya consolidado como un proyecto solvente, independiente y de futuro”; por ello, el consejo ha nombrado a Amado Franco “presidente de honor de Ibercaja Banco”.



El consejo de administración ha propuesto como presidente con carácter no ejecutivo de la entidad al actual vicepresidente primero, José Luis Aguirre, y como vicepresidente a Jesús Bueno Arrese. “Ambos consejeros acreditan sobrada experiencia y notable conocimiento del sector bancario”, señala la entidad en su comunicado al regulador.



El liderazgo de la dirección y gestión de la entidad corresponderá al consejero delegado, Víctor Iglesias, en su condición de primer ejecutivo de Ibercaja Banco.



En sus palabras de despedida, Amado Franco ha explicado al órgano de gobierno del banco que es el mejor momento para tomar esta decisión. “Dejo la Presidencia con la tranquilidad que confiere ver que Ibercaja está en un buen momento, con un proyecto sólido, que preserva su compromiso con sus clientes y territorios, y que tiene sólidos y singulares fundamentos que le auguran un gran porvenir”.



El histórico banquero ha incidido en que Ibercaja queda “en muy buenas manos” y ha mostrado su agradecimiento a todos los estamentos de la organización, pasados y presentes, por el apoyo prestado, así como a todos aquellos que han colaborado con la institución. “Para mí, ha sido un privilegio trabajar en esta Casa, a la que siempre estaré unido y a cuya disposición estaré siempre”, ha dicho.



Resultados de 2016



Por otro lado, Ibercaja ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 143 millones de euros en 2016, un 70% más que el año anterior, gracias al dinamismo de la actividad con clientes, fruto de un consolidado modelo comercial, en el que destaca la contribución de los proyectos de banca personal y banca de empresas.



El impulso a la concesión de créditos se ha visto reflejado en las nuevas formalizaciones realizadas por importe de 5.200 millones de euros a lo largo del año. De este importe, 2.856 millones se han otorgado a empresas y autónomos (+21% interanual) y 1.013 millones a hipotecas para compra de vivienda (+67% interanual).



Los recursos de clientes gestionados por la red comercial de Ibercaja superan ya los 51.000 millones de euros, y avanzan un 2,7% en el año.



El ratio de morosidad ha descendido hasta situarse en el 8,9% al cierre del año 2016, mientras que en lo que respecta a la solvencia, la ratio CET 1 (Phase In) se situó en el 12%, ampliamente por encima del 7,25% requerido por el BCE. En 2016 Ibercaja ha amortizado 183 millones de euros de CoCos (20 millones en marzo y 163 millones anticipadamente en diciembre) sin recurrir a ampliaciones de capital o a la venta de activos estratégicos.



El ratio de capital total (Phase In) asciende al 14,2%, incluyendo la emisión de deuda subordinada por 500 millones de euros ejecutada en julio de 2015.