Hacer frente a gastos imprevistos: trucos y consejos

Tanto en las empresas como en las familias en ocasiones surgen imprevistos para los que no se está preparado y que pueden llegar a desestabilizar una pequeña economÍa. Por lo general solucionar estos problemas requiere de un pequeño desembolso de dinero y es muy probable que no esté disponible a tiempo. Por todo esto, cada vez es más común que jóvenes familias o familias numerosas se de identidad por solicitar microcreditos rápidos a través de plataformas online que ofrecen todo el proceso a través de Internet, como microcreditos24. La principal ventaja de este tipo de entidades es el considerable ahorro de tiempo para el cliente en cuestión de trámites y gestiones burocráticas.



Aunque se tenga un control exhaustivo de la economÍa doméstica los gastos imprevistos pueden hacer acto de presencia y tambalear sus cimientos. Lo más aconsejable para prevenir el problema en la medida de lo posible es llevar una gestión detallada y eficiente de todos los datos de gastos e ingresos de la unidad familiar. El primer paso recomendado elaborar un presupuesto y destinar una cantidad razonable de dinero para ahorrar, controlar todas las cuentas bancarias y considerar los casos en que puedan ser necesaria una fuente de financiación. Por otro lado, es una genial idea contar con un fondo de emergencias, este truco tan básico puede librar a cualquier unidad familiar de un buen apuro. Si se destina un pequeño porcentaje de los ingresos mensuales a el fondo de emergencia siempre habrá una liquidez extra destinado a casos de extrema necesidad. Lo recomendable es destinar entre un 5 y un 10% del sueldo del mes a este colchón económico y guardarlo en una cuenta separada, con mucho cuidado de no incluirlo en cuentas ahorro que ofrezcan mucha rentabilidad pero poca liquidez, hay que recordar que lo más importante es poder disponer del dinero.



Para controlar mejor algunos gastos e ingresos es muy eficaz unificar todo en una misma cuenta corriente, así como estar informado de los distintos tipos de cuentas que hay para ver la que mejornada se adapta a las necesidades particulares de cada familia y económia. Finalmente, solicitar un credito online pueden suponer una solución rápida y exitosa a estos pequeños imprevistos. El auge de los microcreditos online pone al alcance de los clientes y usuarios una inyección de dinero con tan sólo un clic. Entre los beneficios, se cancelarla necesidad de pasar por largos trámites ni procesos burocráticos, además no es necesario desplazarse ni hacer largas colas en oficinas. Por otro lado, este tipo de plataformas cuentan con simuladores en sus propias páginas que permiten calcular el coste total que supondría solicitar ese crédito y devolver el dinero, así como simular distintos plazos de devolución, intereses y cantidades solicitadas. La solicitud puede hacerse al instante y recibir una respuesta en cuestión de minutos, el dinero puede estar en manos del cliente en dos días, y las exigencias de la entidad para la concesión son mucho más flexibles.