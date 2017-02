Rosell advierte de medidas “que no nos van a gustar” para sostener las pensiones

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, coincide con las tesis del gobernador de Banco de España, Luis María Linde, sobre cómo se podría frenar los problemas del sistema público de pensiones. El directivo de la patronal ha afirmado este miércoles en declaraciones a RNE que elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años, como defiende Linde, sería una solución para la insostenibilidad del sistema.



No obstante, Rosell ha advertido de que esta medida, por sí sola, no resolvería el conflicto. “Con los 67 años probablemente todavía no es suficiente para que cuadre el sistema (...) Sería una solución, pero una única solución no resuelve los problemas”, ha explicado el presidente de la CEOE. De hecho, el empresario ha valorado que las pensiones “se degradarán en el futuro, sí o sí” siempre que no se incrementen los ingresos que reciba la Seguridad Social.



Por ello, el dirigente ha asegurado que se barajan propuestas como financiar algunas pensiones vía impuestos o subir cotizaciones, una medida ésta última que, según ha alertado Rosell, perjudicaría el empleo. Aun así, la medida de elevar la edad de jubilación tendría que ir acompañada, como ha matizado, de otras iniciativas ya que las empresas también necesitan acometer procesos para rejuvenecer sus plantillas.



Lo que sí tiene claro Rosell es que el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones tiene que abrirse. “Habrá que poner otra vez sobre la mesa todos los números y ver qué posibilidades tenemos para que los números cuadren”, ha aseverado. Y es que el presidente de la patronal ha apuntado que “los números no son caprichosos”, por lo que “vamos a tener que poner soluciones y seguro que no nos van a gustar”.



De la misma manera, el empresario ha apuntado que debe tenerse en cuenta cómo afectan las prejubilaciones a España, porque tienen costes “importantes”. De hecho, sobre este punto, como ha recogido Europa Press, Rosell ha indicado que en los últimos años se han prejubilado 350.000 personas, la mitad con menos de 65 años.