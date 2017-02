El Congreso investigará la gestión de las cajas desde la era Aznar

Acuerdo en el Congreso para investigar la crisis bancaria desde la época de José María Aznar. Los siete grupos con representación en la cámara han pactado que la comisión de investigación sobre las cajas, incluida Bankia, arranque en dos meses desde hoy. Es decir, a finales de abril y tendrá una duración de al menos medio año.



“Hay acuerdo”, ha desvelado el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, este miércoles en una jornada en la que se debatirán y votarán las diferentes peticiones del Partido Socialista, Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto para la creación de esta comisión. Según el pacto, esta comisión estudiará desde el “estallido” de la burbuja inmobiliaria, tal y como reclamaba el PSOE, hasta el año 2015 y el rescate bancario sin limitarse al caso Bankia.



Este órgano, ha explicado Hernando, estará compuesto por representantes de todos los grupos. En concreto, por 4 miembros del PP; 3 del PSOE, Podemos y Ciudadanos; 2 del Mixto y uno del PNV y ERC.



La comisión de investigación sobre las cajas no podría celebrarse ya mismo debido a que dentro de un par de semanas comenzará la relacionada con la supuesta utilización de medio del Interior para perseguir a políticos independentistas, más conocida como ‘comisión Jorge Fernández Díaz’. Existe la norma no escrita, tal y como desveló ElBoletín.com, de que no pueden estar en marcha dos comisiones de investigación a la vez. De ahí que la relativa a la crisis bancaria arrancará con la otra ya casi finalizando.



El PSOE presentó hace unas semanas su petición de creación de una comisión de investigación tras la decisión de la Audiencia Nacional de imputar al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al expresidente de la CNMV Julio Segura por la salida a bolsa de Bankia.