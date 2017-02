Blesa también se sentará en el banquillo por los sobresueldos de Caja Madrid

Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj se sentarán en el banquillo con los sobresueldos irregulares en Caja Madrid. La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el expresidente de la entidad y el exdirector financiero por un delito de administración desleal que según el FROB causó un perjuicio económico de 14,8 millones de euros, según recoge Europa Press.



La juez ha dado así por concluido el proceso de instrucción apenas un año después de que ambos prestaran declaración como investigados, tras constatar la existencia de indicios suficientes de delito, han informado fuentes del caso a Europa Press.



Durante su declaración, Blesa justificó la decisión en 2008 de aumentar la retribución entre un 16% y un 26% del sueldo fijo, lo que implicaba mantener la masa salarial de un año anterior ya que el comité de dirección pasó de diez a nueve miembros por la salida de Ramón Ferraz Ricarte.



Según la versión de Blesa, que recuerda Europa Press, los nueve directivos de Caja Madrid pasaron a partir de 2008 a asumir mayores funciones. Este extremo no fue corroborado por el otro investigado, Sánchez Barcoj, quien mantuvo ante la juez que las funciones no se reordenaron tras la reducción de miembros con la salida de Ramón Ferraz Ricarte.



Este no es el único proceso judicial que afecta a Blesa, que ya tiene pendiente otras causas como la de las llamadas tarjetas 'black' y la salida a Bolsa de Bankia.