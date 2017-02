Los estibadores convocan nueve paros durante tres semanas a partir del 6 de marzo

Los sindicatos de estibadores han decidido dar un paso al frente ante el devenir de las negociaciones. Los trabajadores del sector han convocado un calendario de nueve días de paros en los puertos. Una huelga que arrancaría el próximo 6 de marzo y que, al estar programados en días alternos, se extendería durante tres semanas.



Así lo ha anunciado Antolín Goya, coordinador de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, al terminar este martes la reunión mantenida con la patronal. De esta manera, Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, se ‘estrena’ como mediador designado por el Gobierno, no sin antes recibir las críticas de los estibadores por no estar el Gobierno sentado en la mesa de negociaciones.



A pesar del anuncio de los paros, como ha recogido Europa Press, los estibadores han asegurado que mantienen su apuesta de continuar negociando. De hecho, este miércoles se vivirá otra nueva jornada de contactos con la mirada puesta al viernes, fecha en la que el Consejo de Ministros tiene planificado aprobar el Real Decreto Ley.



De la misma manera, los sindicatos han cargado contra la actitud del Ejecutivo de Mariano Rajoy por no designar a un representante directo y han instado a que no se apruebe la reforma de la estiba hasta que no haya un acuerdo y siempre que el Gobierno vuelva a sentarse en la mesa de negociación y no de manera indirecta.