El Gobierno abre la puerta a introducir ‘mejoras’ en la reforma laboral

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, cree que en España tiene que haber mejoras en “muchos” ámbitos y asuntos para afrontar el proceso cambiante que “está a la vista”, incluyendo la reforma laboral. Durante su intervención en la ‘Tribuna Sociedad y Empresas: Conciliación, flexibilidad y nuevas formas de trabajar. Comprometidos con las personas’ organizada por Europa Press, Riesgo ha puesto de relieve que el Ministerio de Empleo está haciendo un diagnóstico razonable de la situación de la reforma laboral y cree que ha sido positiva.



No obstante, Riesgo considera que hasta la reforma laboral se puede mejorar y ha recordado que el Gobierno está trabajando para mejorar en todos los ámbitos. Así, ha subrayado que “lo que no se ha pactado no se hará” y que está “seguro” de que los interlocutores sociales y grupos parlamentarios van a hacer posible que este país siga “prosperando como lo ha hecho en los últimos años”, según señala la agencia.



Preguntado sobre la conciliación en el caso de los autónomos, Riesgo ha apuntado que ya se han tomado medidas en la anterior legislatura y ha afirmado que existen “medidas adicionales” en el camino de la conciliación para este colectivo, que es “muy pertinente” y “cuya participación es creciente en el mercado de trabajo”.



Por otro lado, ha recordado que el “Gobierno trabajará lo antes posible para abordar todos los retos en materia de empleo” y que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se reunió el pasado lunes con las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, y los sindicatos, CCOO y UGT, para crear una mesa de calidad en el empleo, que abordará la conciliación en el empleo.



“Hay que acompañar a los trabajadores durante toda su vida laboral, para hacer que la fuerza del trabajo sea lo suficientemente grande, por lo que estamos hablando de contar con todo el talento”, ha señalado Riesgo. Así, ha apuntado que es necesario que las personas estén capacitadas para los “retos” del futuro.