Fedea propone blindar la pensión mínima vinculándola de nuevo al IPC

En las últimas fechas se han multiplicado los análisis en torno a la sostenibilidad del sistema de pensiones y hay una cosa en la que casi todos están de acuerdo: las pensiones no subirán más de un 0,25% anual en los próximos años. Ante esta perspectiva, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) plantea “blindar” la pensión mínima de manera que su revalorización se vincule, de nuevo, al incremento del IPC. Esta medida tendría un coste medio anual de algo más de cuatro décimas de PIB y se podría financiar con una subida de hasta el 6% en el IRPF.



Esta propuesta, incluida en el informe 'La salud financiera del sistema público de pensiones' que han presentado esta mañana el director de Fedea, Ángel de la Fuente, y el profesor de la Universidad Complutense, Alfonso Sánchez, trataría de suavizar los efectos de las últimas reformas aprobadas por el Gobierno para contener el gasto en pensiones, evitando una pérdida de poder adquisitivo dramática para los más vulnerables. “No hay margen” para derogar estas reformas, sostienen los autores del informe.



De hecho, De la Fuente advirtió que eliminar las reformas aprobadas en 2011 y en 2013 supondría una subida en el IRPF de hasta el 70%, lo cual es “inasumible”. Por otro lado, apuntó a la posibilidad de pagar vía impuestos algunas pensiones como las de viudedad como ya plantea el Gobierno. Para De la Fuente, el sistema solo se podrían subir las pensiones si se sacaran del sistema, además de la de viudedad, la de orfandad y la de incapacidad permanente. “El coste no parece excesivo, pero solo retrasa el problema, sin resolverlo, además de que afectaría a la credibilidad”, indica el director de Fedea.



“Nadie nos va librar de que la pensión baje en relación con los salarios, pero si conseguimos aumentar la productividad no se perderá poder adquisitivo”, indicó De la Fuente. Precisamente, este es uno de los puntos clave en los que hace hincapié el informe: si la productividad sube de manera notable, se incrementarán los salarios y por tanto mejorará la salud del sistema.



Otras medidas que podrían mejorar la situación sería aumentar la edad de jubilación, en línea con lo que plantea el gobernador del Banco de España, Luis María Linde. Al respecto, De la Fuente indicó que “habría que pensar si hay que subirla a 68 años o más”.



Todas estas propuestas, no obstante, serían “parches” por lo que Fedea insta a acordar un plan a largo plazo para garantizar la sostenibilidad más allá de 2050, alertando así mismo que el futuro está lleno de “incertidumbre” respecto a la evolución de la inmigración, la productividad y el empleo.