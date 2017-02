Las peligrosas amistades de la Administración Trump con la familia Aznar

Feinberg, multimillonario cofundador de Cerberus Capital, uno de los mayores fondos buitres americanos, tiene estrechas relaciones en España a través de la familia Aznar tal y como comentaba este viernes este medio.



El multimillonario amigo de Trump va a tener nada más y nada menos que la misión de controlar a las múltiples agencias de espionaje norteamericanas que según Trump están fuera de control, y de paso hacer una operación limpieza que facilite sus intereses, especialmente ocultando sus extrañas relaciones con Putin. A parte de sus relaciones con Trump, Feinberg es íntimo amigo de Stephen Bannon el gran ideólogo de la administración Trump.



Steimberg para aterrizar en España se supo rodear de un buen equipo, especialmente a través de José María Aznar Botella y de Juan Hoyos uno de los famosos compañeros de pupitre del ex presidente Aznar en el Colegio El Pilar, junto con el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga y otros, y que fue durante mucho tiempo el consultor de cabecera de las grandes empresas desde Mckinsey, que participó en todas las salidas a bolsa de la época Aznar.



La primera operación que realizó Cerberus fue la compra de 97 oficinas de Bankia junto con Drago Capital, más conocida por ser el fondo de Oliver Pujol, hijo de otro famoso expresidente de la Generalitat. Drago fue quien hizo la compra de activos inmobiliarios a Prisa, especialmente la histórica sede del grupo en Gran Vía 32 y posteriormente de las oficinas del Banco Santander, todo ello en investigación judicial por presunto blanqueo de capitales.



Poco después Cerberus adquirió 12.000 millones de euro brutos en activos inmobiliarios a la nacionalizada Bankia, en una supuesta oferta competitiva de la que nunca se supo cuantas ofertas habían acudido.



La compra se hizo a través de una sociedad denominada Promontoria Plataforma, sociedad instrumental de la que forma parte como consejero desde octubre de 2013 José María Aznar Botella, el hijo mayor del expresidente José María Aznar y la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella. La compra de dicha cartera supuso distintos escándalos por desahucios realizados por importes mínimos.



La filial de Cerberus Capital, tal y como publicó El Pais, pagó por una vivienda en Torrejón 17.486 euros y comenzó un proceso de ejecución hipotecaria un año después. Además, el fondo de inversión le reclamaba a la pareja deudora 235.877,22 euros en concepto de principal e intereses más 70.763,17 euros de costas.



A principios del año pasado, Cerberus cerraba una nueva operación de adquisición por 1.000 millones de una de las principales renovables de España, Renovalia Energy, compañía que con una cartera de proyectos superior a los 1.700 MW y con presencia en 7 países es referente tanto a nivel nacional como internacional en la producción de energías renovables. Para gestionar la nueva compañía el fondo contrato a José Luis Martin que durante 17 años formó parte de Endesa, ocupando entre otros cargos el de CEO de Endesa Diversificación y Presidente y CEO de Endesa Red.



Igualmente compró el 100% del capital de Sotogrande, la que fuera filial inmobiliaria de NH Hoteles por 44,91 millones de acciones admitidas a negociación en las Bolsa de Valores de Madrid y Barcelona.



Además ganó a finales del 2014 el proyecto Meridian de Sareb por 133 millones de euros con la garantía de 26 hoteles con más de 2.700 camas distribuidos por Valencia, Barcelona, Alicante, Armería y Cádiz.



Para la gestión de todos estos activos, Cerberus constituyó Haya Capital Haya Real Estate, como gestora de activos inmobiliarios nombrando miembro de su consejo de administración a Francisco Luzón, que, entre otros cargos había sido consejero ejecutivo del BBV y vicepresidente ejecutivo del Grupo Santander en Latinoamérica, y que recientemente ha constituido una fundación para ayudar a los enfermos de ELA. Para el puesto de Consejero Delegado, el presidente Juan Hoyos, contrató a Carlos Abad, otro ex Mckinsey.



Haya Real Estate cuenta en la actualidad con 620 profesionales distribuidos en 20 centros propios, además de 9.100 puntos de venta para la comercialización de sus activos, y representa el 30% de la cuota de mercado de los “servicings” inmobiliarios españoles, entre los que se encuentran Anida del BBVA, Servihabitat de la Caixa, Altamira del Santander o Salvia del Sabadell.



Además Cerberus fichó a Manuel González Cid ex director General Financiero del BBVA como consejero delegado de Gescobro Colletion, una de las mayores plataformas de recobro existentes en el mercado español.



Es de esperar que si Stephen A Feinberg consigue arreglar el desmadre de los sistemas de espionaje americanos a nadie se le ocurra pedirle su opinión para arreglar el desmadres que existe según estamos leyendo diariamente en la prensa española entre las distintos cuerpos de seguridad del estado español.



En todo caso no descarten que alguno de la administración Trump acabe siendo conferenciante en la FAES, Think Tank conservador que recientemente ha roto sus vínculos con el Partido Popular.