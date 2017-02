Los autónomos alertan: “La escalada del IPC puede convertirse en inasumible”

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ha alertado de las consecuencias de la escalada del IPC para los trabajadores por cuenta propia tras confirmar el INE que la inflación se disparó un 3% en el mes de enero -sobre todo por el encarecimiento de la electricidad y los carburantes-, una cifra no vista desde octubre de 2012.



“Los autónomos soportan directamente el elevado aumento de los costes, al no repercutirlo al precio final de sus productos y servios prestados lo que conlleva una importante pérdida de poder adquisitivo y competitividad es sus negocios”, ha advertido Lorenzo Amor, presidente de ATA.



Asimismo, Amor destaca que “el incremento de los precios energéticos es una losa que pesa sobre todos los servicios y productos y que puede convertirse en inasumible para muchos autónomos”, añade Amor.



Pero este incremento de precios no es lo único a lo que se han tenido que enfrentar los autónomos en el mes de enero, ya que también han tenido que asumir un aumento de las cotizaciones sociales en un 8%, en línea con la subida del salario mínimo que entró en vigor el 1 de enero de 2017.



En este sentido, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado una enmienda a la Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo en la que propone, entre otras cosas, que la subida de las bases mínimas de cotización no se vincule a dicha subida del salario mínimo.



Asimismo, la enmienda plantea que los trabajadores por cuenta propia que no tengan oficina puedan deducirse hasta el 20% en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las facturas de telefonía e Internet, además de los suministros de agua, gas y electricidad.



Otra de las propuestas tiene que ver con la bonificación de cuotas de Seguridad Social para trabajadores autónomos en período de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad. Así, Ciudadanos plantea una bonificación del 100% de la cuota tomando como referencia la base de cotización media de los últimos doce meses anteriores al inicio del descanso y no un mes como está previsto en el texto inicial.



Altas en enero



El número total de autónomos con asalariados se situó en enero en casi 430.000, con una media de dos empleados por autónomo, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).



En términos porcentuales, de los 17.199.084 activos en la Seguridad Social, los autónomos y sus trabajadores suponen algo más del 23% del total, destaca UPTA.



Con estos datos, la organización de autónomos quiere poner de relieve “la importancia que tiene nuestro colectivo en la vertebración económica y la conexión social que genera”.



Una realidad que “sin embargo no tiene un claro reflejo a la hora de asentar un espacio concreto de diálogo permanente con la Administración”, lamenta UPTA. “A estas alturas ya tendríamos que tener perfectamente definida una mesa de diálogo permanente con el Ministerio de Empleo en la cual se puedan discutir y establecer las políticas a desarrollar para el colectivo”, un reclamo que no ha obtenido respuesta, añade la organización.