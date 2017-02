Los sindicatos piden a BMN que rompa su silencio y les informe sobre la fusión con Bankia

En septiembre del año pasado, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ponía sobre la mesa la fusión Bankia-BMN, una operación que ya se había rumoreado en el mercado en los meses anteriores. Sin embargo, a pesar de que el propio ministro Luis de Guindos ha abogado por ella, desde entonces apenas se ha avanzado en el asunto, entre la inquietud de los trabajadores de BMN, que -como entidad absorbida- temen algún ajuste de personal.



“Desde el 8 de noviembre del 2016 no se ha reunido la Mesa Laboral y BMN está en un profundo silencio”, señala el sindicato Sesfi en una circular en la que se pregunta: “¿Qué es lo que tienen entre manos? ¿Por qué tienen todo paralizado?”. La formación sindical, que califica de “desconcertante” la actitud de la dirección, ha presentado un escrito en el Registro General solicitando a BMN que convoque Mesa Laboral “lo antes posible” para tratar asuntos que considera de “máxima relevancia en los momentos actuales”.



El primer punto del orden del día pedido por la primera fuerza sindical de BMN no es otro que solicitar información sobre el proceso de fusión con Bankia. Sesfi ya había mostrado antes su preocupación por este proceso, enfocada sobre todo en los casi 650 trabajadores asignados a los servicios centrales del banco. También sobre los trabajadores de la regional de Valencia, donde Bankia tiene una fuerte presencia con unas 400 oficinas.



Otros puntos que Sesfi pide plantear se refieren a asuntos como la revisión de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios de los empleados, con cláusulas suelo, o las excedencias voluntarias del plan 2017.



La fusión Bankia-BMN es la comidilla del sector, que espera que la operación se convierta en el pistoletazo de salida de una nueva ronda de fusiones en la banca española. Por el momento, el FROB ha contratado al francés Société Générale para que realice un sondeo en el mercado y compruebe si hay interés de un tercero sobre BMN, de la que el Estado controla un 65%. De no encontrar un comprador, la entidad será absorbida por Bankia, como era la intención inicial del ministro Guindos.



Todo parece indicar además que esta última será la opción elegida, teniendo en cuenta que, según se ha rumoreado los potenciales interesados en BMN deberían pagar un múltiplo de al menos 0,7 x el valor contable de la entidad. Este precio permitiría al Estado recuperar 1.600 millones de euros, casi la totalidad de los 1.645 millones de su rescate, pero muy alejado de los múltiplos en los que se mueve ahora mismo la banca española.