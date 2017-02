Calcula cuánto dinero te tienen que devolver por la cláusula suelo

Los afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas recuperarán el dinero pagado de más a sus bancos tras la decisión del Tribunal Supremo de seguir la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ahora que se confirma la devolución total, puedes calcular cuánto te debe el banco desde el principio por el suelo hipotecario con la calculadora elaborada por HelpMyCash.com, que recuerda los requisitos que hay que cumplir para ello.



Según recuerda el comparador de productos financieros, para poder reclamar el suelo hipotecario, ya sea por la vía judicial como por la vía extrajudicial, hay que cumplir una serie de requisitos.



El primer requisito y fundamental es haber firmado una hipoteca con una cláusula suelo que no cumpla los criterios de transparencia. Es decir, haber firmado una hipoteca sin conocer qué era una cláusula suelo o sin que la entidad la reflejara en la oferta vinculante. Es en estos casos en los que se contempla que dichas cláusulas son nulas por abusivas.



El segundo requisito es ser consumidor o, mejor dicho, que la hipoteca no se dedique a fines comerciales. Por ejemplo, los no consumidores que tienen una hipoteca con cláusula suelo para su local donde desarrolla una actividad comercial, en principio, no podrían reclamar, al menos bajo las directrices de la Sentencia del Supremo de mayo de 2013. Sin embargo, los no consumidores con una hipoteca con cláusula suelo con una finalidad no comercial sí pueden reclamar. El resto de los consumidores también.



Y por último, también se puede reclamar si no se ha llegado a un pacto previo con la entidad, en el que de forma expresa se renunciaba a reclamar en un futuro la devolución de las cláusulas suelo. Aunque, en estos casos, siempre habría que comprobar las condiciones en las que se realizó el pacto.



Calculadora:







HelpMyCash.com ha elaborado además una calculadora con la que comprobar cuánto dinero nos debe el banco si tenemos una cláusula suelo abusiva. En totalmente gratis, y sólo hay que rellenar unos campos con datos de la hipoteca antes de recibir en unos minutos un informe personalizado con la cuantía que se puede reclamar.



Los datos a introducir son la fecha de la firma, la modalidad de revisión del contrato hipotecario (semestral, anual, etc.), el banco, la hipoteca contratada, el importe de la financiación, el plazo, el valor del suelo, el diferencial y la dirección de correo electrónico en la que se desea recibir el cálculo.