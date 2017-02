España se apeará del tren de las 20 mayores economías del mundo en 2050

España perderá paulatinamente peso en el concierto económico internacional y, en 2050, ya no estará entre las veinte mayores economías el mundo. El motivo, el ascenso inexorable de los países emergentes que coparán seis de los siete -y catorce de los veinte- primeros lugares del ranking, según el informe 'El Mundo en 2050 ¿Cómo cambiará el orden económico mundial?', elaborado por PwC, que tiene en cuenta, entre otros, factores demográficos -como el crecimiento de la población en edad de trabajar-, la calidad del mercado laboral, el desarrollo tecnológico y la acumulación del stock de capital.



En 2016, la economía española era la decimosexta mayor del mundo, según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, España solo será capaz de retener una posición similar, la #17, hasta 2030. A partir de entonces, el ascenso de los países emergentes la hará caer y, en 2050, ocupará el lugar #26, según las proyecciones realizadas por PwC de las 32 mayores economías del mundo.



Pero nuestro país no será el único desarrollado que vea descender su peso en el contexto económico mundial en las próximas décadas. Si en 2015 las economías de los países que integran el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) y el E-7 (Brasil, China, India, Indonesia, Méjico, Rusia y Turquía) tenían prácticamente el mismo tamaño; en 2040, el PIB de grupo de las siete mayores economías emergentes duplicará al de los más desarrollados.



El informe estima que en 2042 la economía mundial se habrá multiplicado por dos y que, entre 2016 y 2050, registrará un crecimiento medio anual del 2,5%. En ese periodo, los países del E-7 aumentarán su actividad un 3,5% de media anual por un 1,6% de los desarrollados. Las proyecciones apuntan a un crecimiento medio anual en torno al 3,5% hasta el año 2020, del 2,7% hasta el 2030, del 2,5% hasta 2040 y del 2,4% hasta 2050. Esta moderación del crecimiento mundial se irá produciendo a medida que vaya envejeciendo la población en edad de trabajar de los países desarrollados y que los mercados emergentes vayan madurando.



En este contexto, la economía de UE solo supondrá el 9% del PIB mundial en 2050, por el 15% actual. La única buena noticia para los siete grandes países desarrollados es que continuarán teniendo un mayor PIB per cápita –salvo, probablemente, en el caso de Italia-, que los emergentes y, aunque la diferencia irá reduciéndose paulatinamente, no se igualarán antes del 2050.



India también por delante de EEUU



China, que ya ha superado a Estados Unidos como la mayor economía del mundo, liderará la clasificación dentro de 33 años y aglutinará el 20% del PIB global –dos puntos más que en 2016-. India ocupará la segunda posición, relegando a Estados Unidos al tercer lugar. Indonesia, Brasil, Rusia y Méjico se situarán en las posiciones #4, #5, #6 y #7 del ranking, respectivamente. Y superarán a Japón –baja de #4 a la #8-, a Alemania -de la #5 a la #9- y al Reino Unido -de la #10 a la #11-.



En estos países, la caída no se debe a que sus economías se vayan a deteriorar en las próximas décadas sino al mejor comportamiento relativo de los emergentes. Italia es el país que experimentará un mayor descenso del G-7, de la posición #9 a la #21. El Reino Unido mantendrá su posición relativamente bien, comparada con otras economías desarrolladas, a pesar del impacto del Brexit y gracias al incremento de la población en edad de trabajar, aunque esto dependerá de que el país siga abierto a la entrada de trabajadores del resto del mundo, advierte el documento.



El estudio destaca, además, que durante las próximas décadas veremos la aparición de nuevas economías emergentes como Vietnam, Bangladesh –la proyecciones apuntan a un crecimiento medio anual de hasta el 2050 del 5% en ambos países- o Nigeria -el estado con mayor potencial del continente africano-. No obstante, para hacer realidad todo este potencial de crecimiento lo gobiernos de los países emergentes deberán seguir realizando las reformas estructurales que hagan estos mercados más estables, les permitan diversificar sus economías y contar con estructuras políticas y legales más efectivas.