Los afectados por las cláusulas suelo desconfían de BBVA a la espera de la ‘letra pequeña’ del Supremo

Las asociaciones de afectados por las cláusulas suelo han mostrado su satisfacción por la decisión ayer del Tribunal Supremo de seguir la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y respaldar que los bancos deban devolver todo el dinero de las cláusulas suelo de las hipotecas. No obstante, mantienen la cautela a la espera de que el texto íntegro de la sentencia se conozca en los próximos días.



BBVA había presentado un recurso en el que pedía que se aplicase el principio de cosa ya juzgada para devolver solo las cuantías desde mayo de 2013, como le había impuesto el propio Supremo en sentencia firme, y no desde la firma del contrato, como fijó posteriormente el TJUE. Sin embargo, finalmente el Alto Tribunal ha modificado su doctrina aplicando por primera vez la retroactividad total de una cláusula suelo. Confirmaba así la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y rechazaba que concurriese “cosa juzgada” por ser, en primer lugar, una acción individual (no colectiva) y, en segundo, una cláusula distinta.



En ese sentido, la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, ha valorado que “es positivo el Supremo considere que no hay cosa juzgada porque estamos ante una acción individual. Sin embargo, si las entidades no acceden a devolver los importes cobrados de más, abocará inevitablemente a los consumidores a presentar demandas individuales para recuperar su dinero”.



En un comunicado, Suárez ha emplazado a BBVA a que “no espere más” y “acelere el procedimiento extrajudicial y proceda a devolver el dinero a sus clientes sin necesidad de acudir a los tribunales tal y como hicieron en mayo de 2013”, algo que también reclama a Caixa Galicia (hoy integrada en Abanca) y Cajamar, cuyas cláusulas suelo ya han sido declaradas abusivas por el Supremo.



La presidenta de Asufin muestra su inquietud no obstante por el hecho de que el Supremo no ha aclarado qué pasará con aquellos afectados que tienen sentencia firme por la que se le devuelve el dinero sólo desde mayo de 2013. “Habrá que revisar la sentencia para definir una estrategia jurídica que permita a los afectados recuperar su dinero”, ha sentenciado Suárez.



BBVA ha calculado un “riesgo máximo” de más de 1.000 millones de euros por las cláusulas suelo, aunque la dotación para hacer frente a este riesgo asciende a 577 millones, tras el análisis realizado por un auditor independiente. El banco que preside Francisco González había rechazado hasta el momento poner en marcha un proceso similar al de Bankia para devolver el dinero de las cláusulas, a la espera de que se conociese la sentencia del Supremo.



Tras conocerse ayer, fuentes de BBVA consultadas por la agencia Europa Press defendían que el banco “respetará y cumplirá” la resolución jurídica del Tribunal Supremo “sin reservas”. “En cuanto recibamos la sentencia procederemos a atender las reclamaciones”, apuntaron.