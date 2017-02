Los salarios de los empleados se sitúan en niveles de hace siete años

El salario medio bruto de los empleados españoles se situó en 2016 en 22.841 euros anuales, al nivel de hace siete años, según el estudio 'Evolución salarial 2007-2016' elaborado por ICSA Grupo en colaboración de EADA Business School. Según este informe, los salarios de los empleados comenzaron a caer en 2009 y no fue hasta 2014 cuando iniciaron una senda ligeramente alcista que en 2016 se materializó con una subida del 1,48% respecto al año anterior.



Respecto a las retribuciones de los mandos intermedios, el pasado año se situaron de media en los 39.364 euros anuales, con una subida del 4,1% respecto a 2015. Estos cargos intermedios también vieron cómo sus sueldos bajaban en la misma proporción que los empleados pero en el último año han experimentado una recuperación más notable. El salario de los directivos solo retrocedió, según este estudio, en el año 2009. A partir del año siguiente, subieron progresivamente hasta 2013. Desde entonces se han mantenido más o menos estables hasta los 78.875 anuales de media en 2016.



A pesar de que los salarios de los empleados se mantienen en niveles de 2009, según este estudio no ha habido pérdida de poder adquisitivo en el periodo 2007-2016. Con una inflación acumulada del 12,5% en esos nueve años, este informe indica que los empleados han ganado un 4,11% de poder adquisitivo y los directivos un 2,30%. Los mandos intermedios son los que apenas han aumentado su poder adquisitivo, con un 0,61%.



Sectores y regiones



Por sectores, el financiero es el mejor pagado, a pesar de la restructuración que ha sufrido y que significó una pérdida aproximada de 80.000 empleos desde 2008. En el caso de la Industria, la internacionalización y la exportación le permiten mantener los niveles salariales. La crisis de la construcción y la masiva pérdida de empleo han dejado tocado un sector que no ha recuperado su nivel retributivo.



En cuanto al comercio y turismo, los autores del estudio creen “francamente sorprendente cómo un sector de tanto empuje en nuestro país sigue estando muy mal pagado, sobre todo en la categoría de empleados”.



Por comunidades autónomas, con una retribución media de más de 25.000 euros anuales, los empleados de Navarra son los mejor pagados del país, seguidos de Madrid, País Vasco y Cataluña. En cuanto a los directivos se refiere, destaca Madrid y le sigue Cataluña, únicas comunidades autónomas en las que los sueldos medios superan los 80.000 euros.

El presidente de ICSA Grupo, Ernesto Poveda, considera que “si estamos saliendo de la crisis, es ahora el momento de reformar nuestros sistemas retributivos, caminando hacia modelos más innovadores más equitativos y sostenibles para las organizaciones”.

Por su parte, el profesor de EADA Business School, Jordi Costa, “la reforma laboral ha permitido mecanismos alternativos al uso del ERE, como única medida flexibilizadora. De todas formas -añade Costa- el verdadero reto se sitúa en reciclar a los trabajadores procedentes de sectores como, por ejemplo, la construcción".