Cuando Congreso y Senado bloquearon iniciativas para acabar con las cláusulas suelo

Con la última decisión del Tribunal Supremo de seguir la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y apostar por que se devuelva todo el dinero cobrado de más, parece escribirse el capítulo final de la larga polémica por las cláusulas suelo de las hipotecas. No obstante este final podría haber llegado en varias ocasiones durante la última década si simplemente el Congreso y el Senado hubiesen votado a favor las veces que el asunto se puso sobre la mesa, algunas ocasiones incluso por parte del PP.



En concreto, en julio de 2010 el PP, entonces en la oposición del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, planteó en el pleno del Senado una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios con el objetivo de acabar con las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios que fijaban “suelos” y “techos” a las variaciones del tipo de interés variable.



A los hipotecados “se les hace firmar techos del 14% o 15%, que las entidades financieras saben que nunca se alcanzarán, mientras que los suelos se sitúan entre el 3% y 5%”, explicó en su día el senador popular Francisco Javier Vázquez, que denunciaba la “clara falta de transparencia” de estas cláusulas. La propuesta fue rechazada con 120 votos a favor, 132 en contra y una única abstención.



Los populares, no obstante, parecieron olvidarse de los afectados por las cláusulas suelo un año después, cuando el asunto, todavía bajo el Gobierno de Zapatero, volvió a ponerse sobre la mesa. Así, en junio de 2011 el pleno del Senado rechazó dos enmiendas para limitar las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios que había presentado Entesa Catalana de Progrés. La propuesta apenas obtuvo nueve apoyos, frente a los 227 votos en contra, los de PP, PSOE, CIU, PNV o Grupo Mixto.



Sólo unos meses antes, en abril, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados había rechazado ya dos enmiendas de ERC-IU-ICV al proyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo para introducir límites a la aplicación “abusiva” de cláusulas suelo por parte de las entidades financieras en sus hipotecas.



Esta iniciativa, que fue rechazada con 22 votos en contra, proponía que dichas cláusulas no pudiesen sobrepasar el 40% del valor del índice de referencia aplicable en el momento de la firma del contrato.