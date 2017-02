Ciudadanos quiere hacer “piña” con Podemos para que no solo se investigue a Bankia

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado su deseo de “sumar fuerzas” con Podemos para que la comisión de investigación en el Congreso sobre las cajas de ahorros no se limite únicamente a Bankia, tal y como propone el PSOE. La formación morada quiere que la investigación, que se votará la próxima semana, aborde “el saqueo de 41.000 millones” que, según el Tribunal de Cuentas, se produjo en todo el sector y no se centre en una caja en concreto.



“Tenemos intención de reunirnos con Podemos”, ha anunciado Rivera en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, que ha explicado que su objetivo es que ambos partidos “presenten un objeto común” para que la investigación “sea un objeto amplio”. Y es que, para Rivera la solicitud del PSOE es “insuficiente y partidista”, ya que “pretende que solo se investiguen a unas cajas y no a otras”.



“No es admisible investigar lo de Bankia y dejar de investigar lo que ha pasado en Catalunya Caixa”, ha criticado el presidente de Ciudadanos, que ha explicado que “vamos a hacer piña, vamos a sumar fuerzas con Podemos” para que los diputados de los dos partidos defiendan “esa propuesta”.



Una iniciativa que Rivera espera que cuente con el voto favorable de PP y PSOE, ya que el “riesgo” que existe es que populares y socialistas “intenten limitar el objeto tanto que no se puede investigar nada”. “La batalla está en ampliar ese objeto”, ha dicho el líder de Ciudadanos, que quiere que se hable, entre otras cosas, de los sueldos que se otorgaron con el permiso de los consejos de administración, de la salida a bolsa o del papel del Banco de España y la CNMV.



“Hay motivos suficientes para no investigar una u otra caja, sino para investigar el saqueo de 41.000 millones que se ha producido en las cajas”, ha sostenido Albert Rivera.