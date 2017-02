La autoridad fiscal cree que la mitad de las comunidades no cumplirá el déficit en 2017

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera “improbable” o “muy improbable” que ocho comunidades autónomas cumplan con el objetivo de estabilidad que fija el límite de déficit para 2017 en el 0,6% del PIB.



Concretamente, la AIReF señala que el cumplimiento del objetivo de estabilidad es muy improbable para Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia e improbable en Cataluña, Castilla La-Mancha, Navarra y Comunitat Valenciana. A pesar de ello, “la AIReF considera factible que el conjunto del subsector de CCAA alcance el objetivo”.



En su informe, la autoridad fiscal explica que la existencia de un Gobierno central en funciones en buena parte de 2016 ha tenido una incidencia importante tanto en el contenido como el calendario de elaboración de los presupuestos autonómicos. Esta situación excepcional ha supuesto un retraso en la emisión del Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos y su sustitución por el Informe de Presupuestos, en el caso de aquellas CCAA que, a la fecha, cuentan con un presupuesto ya aprobado, señala.



La AIReF considera que la ejecución de los documentos presupuestarios elaborados por las 15 CCAA analizadas (quedan pendientes de evaluación individual Castilla y León y País Vasco de las que no ha recibido información), permite apuntar a Canarias como la única región que muy probablemente cumplirá con el 0,6% a final de año mientras que en el caso de Andalucía, Illes Balears y Galicia, es “probable”. La AIReF ve “factible” que lo hagan Asturias, Comunidad de Madrid y La Rioja.



“El escenario central de la AIReF sitúa el déficit una décima por encima del objetivo fijado y descansa en la hipótesis de que se produzca una actualización de los recursos del sistema de financiación comunicados por el Ministerio de Hacienda en octubre en un contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado”, explica la autoridad.



En caso de que finalmente esta actualización no se produjera, la valoración de la AIReF empeoraría, pasando de factible a improbable. “La fijación de objetivos de estabilidad diferenciados; la aplicación rigurosa de la regla de gasto, sin consolidar hacia delante los incumplimientos pasados; así como el diseño de un marco de actuación plurianual en el que los Planes Económico-Financieros (PEF) jueguen un papel sustantivo y no sólo formal como hasta ahora, permitirían aumentar la probabilidad de cumplimiento del objetivo fijado”, indica el informe.