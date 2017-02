España: una década sin cumplir el objetivo de déficit

Las previsiones macroeconómicas de invierno de la Comisión Europea apuntan a que España tampoco cumplirá en 2017 el objetivo de déficit pactado con Bruselas, fijado para este año en el 3,1% del PIB. De hecho, ha empeorado sus estimaciones hasta el 3,5% frente al 3,3% que auguraba el pasado otoño.



Si estas previsiones se convierten en realidad, España sumará en 2017 una década de incumplimientos con Bruselas, que año tras año ha venido relajando los objetivos de estabilidad a la vista de que no los iba a cumplir.



La secuencia ha venido siendo la misma: la Comisión Europea revisa sus estimaciones ante el seguro incumplimiento de España y a final de año el déficit cierra por encima de esas previsiones más pesimistas. Es lo que parece que va a pasar también en 2016, ya que Bruselas había fijado un objetivo del 4,6% y según ha señalado hoy el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, finalmente se espera que cierre en el 4,7%.



El pasado mes de noviembre, la Comisión Europea confirmaba que no congelaría los fondos estructurales y de inversión por valor de 1.200 millones de euros a España a pesar de la desviación de déficit. Ya en el mes de julio se había librado de la multa prevista por estos incumplimientos. En aquel momento, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, aseguraba que España cumpliría con lo pactado para 2016 y 2017, sin embargo, todo apunta a que, de nuevo, no será así.