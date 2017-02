Los estibadores exigen que Bruselas participe en la negociación con Fomento

La primera reunión entre el Ministerio de Fomento, estibadores y patronal sobre la reforma del modelo de la estiba ha fracasado. De esta manera, las partes del conflicto tienen una semana hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy tramite un real decreto ley para liberalizar el sector, tal y como reclama el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).



El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya manifestó este jueves que tiene “los pies y las manos atadas” por Bruselas, por eso mismo, ante ese argumento, los estibadores han exigido que la Comisión Europea esté presente en la negociación. El plazo de la ronda de contactos es corto: el viernes que viene el Ejecutivo quiere sacar adelante su real decreto ley y los sindicatos ya han convocado manifestaciones para los días 20, 22 y 24 de febrero.



Unas negociaciones que parecen destinadas al fracaso. Y es que el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, ha manifestado que una de las grandes exigencias de los estibadores no podrá atenderse al ser una “línea roja “ de Bruselas, por lo que la creación de un registro de trabajadores como reclaman los sindicatos está abocado a no cumplirse.



Por el momento, la petición de los estibadores de que algún representante de la Comisión Europea esté presente en las negociaciones también tiene visos de quedarse por el camino. Gómez-Pomar ha asegurado que Bruselas no entra en este tipo de procesos negociadores, salvo con los gobiernos, por lo que no cree que acepte compartir mesa con todas las partes implicadas.



Fomento volverá a reunirse con representantes de los estibadores y patronal el martes 14 de febrero, aunque parece difícil que se pueda lograr un acuerdo consensuado. Y más al ver el corto periodo de estas nuevas negociaciones que ya han lamentado los representantes de los estibadores.



Por todo ello, vistas ambas posturas, el conflicto parece predestinado al choque, aunque desde la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar –presentes en la negociación- no han dudado en criticar la actitud del Gobierno por su “decreto autoritario”. Los estibadores han denunciado que la “irrupción del ministro de Fomento y su decreto” ha dinamitado los contactos que mantenían la patronal y los trabajadores donde hasta “18 empresas” ya habían firmado un acuerdo “que da respuesta a los requerimientos europeos, a la vez que contempla el mantenimiento de la plantilla de trabajadores”.