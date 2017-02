El salario mínimo de Luxemburgo es un 60% más alto que el de España

Solo seis de los 28 países que forman la Unión Europea no tienen fijado un salario mínimo nacional: Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia. No obstante, entre los que sí tienen una retribución mínima establecida existen notables diferencias. De hecho, el salario mínimo más elevado, el de Luxemburgo (1.999 euros/mes), es nueve veces más alto que el más reducido, el de Bulgaria (235 euros/mes), y un 60% superior al de España (826 euros/mes), según los últimos datos publicados por Eurostat a 1 de enero de 2017.



La cifra que ofrece la oficina estadística europea para el salario mínimo español difiere del dato que publica el Gobierno (tras la subida del 8% se sitúa en 707 euros/mes) porque divide el dato anual en 12 pagas y no en 14.



Además de Bulgaria, Rumanía (275 euros), Letonia y Lituania (380 euros ambos), República Checa (407 euros), Hungría (412 euros), Croacia (433 euros), Eslovaquia (435 euros), Polonia (453 euros) y Estonia (470 euros) tienen un salario mínimo inferior a los 500 euros al mes. En cinco estados de la UE, la retribución mínima se sitúa entre 500 y 1.000 euros: Portugal (650 euros), Grecia (684 euros), Malta (736 euros), Eslovenia (805 euros) y España (826 euros).



Los países cuyo salario mínimo se sitúa por encima de los 1.000 euros son: Reino Unido (1.397 euros), Francia (1.480 euros), Alemania (1.498 euros), Bélgica (1.532 euros), Holanda (1.552 euros), Irlanda (1.563 euros) y Luxemburgo (1.999 euros).



Comparado con 2008, el salario mínimo se incrementó en todos los países miembros, con la única excepción de Grecia, donde cayó un 14%. En estos nueve años, la retribución mínima subió el doble en Bulgaria y Rumanía. También registraron importantes subidas en Estonia (+69%), Letonia (+65%) y Lituania (+64%).