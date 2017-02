Fomento asegura a los estibadores que está “atado de pies y manos” por Europa

Los estibadores han lanzado su ultimátum: irán a la huelga si el Ministerio de Fomento aprueba su Real Decreto para liberalizar el sector. Un mensaje que ha recibido el ministro Íñigo De la Serna que ha avanzado que se reunirá este viernes con los sindicatos para tratar sobre la reforma que ha planteado. No obstante, el popular ya ha asegurado que dialogará “siempre dentro de lo que establece la normativa comunitaria”.



El proyecto de reforma ya tiene fecha: el viernes 17 de febrero llegará al Consejo de Ministros. De esta manera, De la Serna da una semana para intentar lograr un acuerdo con el sector. “Esa es la fecha máxima”, ha reiterado en declaraciones recogidas por Europa Press. A los pocos días después de que expire esa negociación, si no se alcanza un pacto, los estibadores irán el 20, 22 y 24 de febrero a la huelga.



Las prisas corren en el Ministerio de Fomento. De la Serna ha achacado este corto plazo de nuevas negociaciones a que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de reformar el sector está “a punto de fallarse”. Si esto sucede, según el popular, supondría una multa de 134.000 euros al día “para el bolsillo de todos los españoles”. “Además, constituiría la primera ocasión en que España incumple el Tratado de la UE”, ha remarcado.



Lo que sí ha querido dejar claro el ministro de Fomento es que las principales reivindicaciones de los estibadores no podrán atenderse. “No es el Gobierno el que decide hasta donde tiene que llegar la reforma, sino que es la Comisión Europea la que decide”, ha aseverado. De hecho, De la Serna ha añadido que el Ejecutivo está “atado de pies y manos” y que hacen “lo que la Comisión nos permite hacer”.



Un argumento que los estibadores no aceptan. Desde la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar han asegurado que la decisión del Gobierno de Rajoy no deriva de una exigencia de la sentencia del TJUE, sino de una opción política “que profundiza en la precariedad y desregulación laboral”. “Nos hemos reunido con la comisaria europea de Transportes, y sabemos que el planteamiento que hace ahora el Gobierno español es mucho más duro para los trabajadores que el fallo de la sentencia. Se trata pues, de una maniobra de expediente de extinción de empleo en tres años”, han denunciado.



Una reforma que, según el colectivo, tiene como planteamiento el “despido generalizado” y la apertura de un nuevo proceso de selección y contratación libre de todo el personal de la estiba portuaria. Asimismo, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar ha mostrado su total desconfianza en el diálogo de Fomento al ver su “actitud autoritaria”. “Defenderemos los puestos de trabajo por todos los medios. Lo intentamos a través del diálogo y nos engañaron”, han recordado los estibadores.