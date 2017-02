Cambios en el IPC: salen brandy y DVD, entran juegos de azar y cápsulas de café

El próximo día 15 de febrero el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el primer Índice de Precios de Consumo (IPC) con una nueva base que modificará la representatividad de sus componentes para reflejar mejor la realidad. Entre otras novedades, el nuevo IPC ya no incluirá en la cesta de la compra las videocámaras, los DVD grabables y el brandy.



A partir de ahora, formarán parte de la cesta de la compra los juegos de azar, el streaming de video y música y las cápsulas de café. La entrada de los juegos de azar responde a un reglamento europeo y en ellos se incluyen las loterías nacionales, las de la ONCE, los casinos, bingos, y apuestas online.



Por otro lado, el kiwi, el calabacín y el champiñón ya no serán considerados en la nueva base como artículos estacionales porque ya están disponibles durante todo el año.



La inclusión y exclusión de productos tendrá consecuencias en la ponderación de las distintas categorías. Así, la entrada de los juegos de azar supondrá que el grupo 'Ocio y cultura' tendrá más peso ahora, concretamente un 8,52% frente al 7% anterior.



En el grupo 'Otros bienes y servicios', que incluye seguros, también hay cambios ya que antes solo se tenía en cuenta el gasto realizado por los hogares, y ahora se restará el importe de las indemnizaciones. Esto significa que su peso en el IPC bajará del 9,61% al 6,75%.