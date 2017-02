La ‘guerra fría’ de las divisas: ¿se atreverá Trump a pulsar el botón nuclear?

Desde que llegó al poder hace menos de tres semanas, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha dado muestras sobradas de que su nueva administración no está interesada en un dólar fuerte. Sus declaraciones de que la fortaleza del billete verde frente al yuan “nos está matando” o las críticas de su asesor económico sobre un euro “infravalorado” dan fe de ello, dentro de un escenario que algunos expertos califican ya como una “guerra fría de divisas”.



Joachim Fels, asesor económico global de PIMCO, recuerda en un análisis que “las ‘guerras frías no se combaten en batallas abiertas, sino con acciones encubiertas y palabras”. El experto avisa no obstante de que esta lucha no la inició Trump, sino el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Japón (BoJ) y el Banco Popular de China (PBoC) a través de acciones vigiladas que contribuyeron a la depreciación de sus monedas frente al dólar durante la segunda mitad de 2016.



La Reserva Federal estadounidense y el Banco de Inglaterra (BoE) por el momento han respondido tímidamente, evitando en sus declaraciones tras las reuniones de política monetaria dar pie a subidas de sus respectivas monedas, pero Trump parece mucho más decidido a tomar cartas en el asunto, como han demostrado sus últimas declaraciones.



Todo parece indicar que lo lógico hubiera sido que China, Japón y Europa respondieran con más acciones para debilitar sus monedas, pero ha sucedido lo contrario recientemente. China fijó el yuan más fuerte contra el dólar después del Año Nuevo Lunar, y el BCE ha dejado caer que podría abandonar el lenguaje de “riesgos negativos al crecimiento” en su reunión de marzo.



“Tal vez esto es sólo una pausa temporal en la guerra de divisas”, señala Fels, que, no obstante, tiene una interpretación alternativa: “una guerra fría requiere un equilibrio aproximado de poder entre los actores, donde cada parte se abstiene de la guerra abierta, pero al mismo tiempo se atreve a participar en una guerra fría porque ambos bandos tienen la capacidad (nuclear) de destruir al otro”.



El problema, señala el asesor de PIMCO, es que el Gobierno de Trump “parece estar mucho más dispuesto a usar el arma nuclear: el proteccionismo”. El déficit comercial de EEUU frente a los superávits bilaterales que tienen Europa, China y Japón con la mayor economía del mundo puede sugerir que EEUU tiene menos que perder –“al menos en su propia percepción”- si se desencadenan las hostilidades.



“La respuesta racional de Europa, Japón, China y otros exportadores sería no exagerar la guerra fría monetaria y, al menos temporalmente, permitir una cierta apreciación de sus monedas frente al dólar para no provocar a EEUU”, considera Fels. “Queda por ver si esto es suficiente para evitar que la administración en Washington pulse el botón nuclear. El tiempo y los tweets lo dirán”.