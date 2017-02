La CEOE lanza una ofensiva contra la política fiscal de Montoro

Las grandes empresas no pagan un 7% de Impuesto sobre Sociedades, como ha defendido, entre otros, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sino que lo que realmente pagan por este impuesto asciende a un 19,2%, según un informe elaborado por la CEOE en el que se califica de “injustas” las declaraciones que “buscan poner a las empresas en el disparadero de manera interesada, para intentar justificar subidas de la imposición empresarial”.



La patronal empresarial asegura que si sólo se considera a las empresas del Ibex 35, el tipo efectivo, “considerando los impuestos pagados en el extranjero”, está alrededor del 21%. Frente a estas cifras, las pequeñas empresas pagan alrededor de un 22% de tipo efectivo, que no está, “ni mucho menos, tan alejado” del que pagan las grandes.



La CEOE señala además que los empresarios pagan otro impuesto “mucho más cuantioso todos los años: las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social”. La recaudación por cotizaciones sociales empresariales a la Seguridad Social, excluyendo por tanto la parte pagada por los trabajadores, fue en 2015 de 85.000 millones de euros, que es un importe superior a la recaudación total por IVA o a la de IRPF. Si sumamos las cotizaciones empresariales a la recaudación por Impuesto sobre Sociedades, el resultado estará alrededor de los 110.000 millones de euros, un 11% del PIB, según los cálculos de la patronal.



Respecto a la polémica con Montoro sobre el tipo que pagan las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades, la CEOE señala que se debe a la confusión entre el tipo efectivo sobre base imponible y el tipo efectivo sobre resultado contable. Según datos de la Agencia tributaria, este último tipo fue del 6,9% en 2014 para grandes empresas y grupos consolidados y del 13,9% para pymes.



Sin embargo, la organización empresarial precisa que este 6,9% resulta de comparar los resultados contables positivos con la cuota tributaria, pero el Impuesto sobre Sociedades no se paga sobre el resultado contable, sino sobre la base imponible positiva. Por lo tanto, indica que sería “más correcto” utilizar el otro tipo efectivo sobre base imponible, es decir, aquel que recoge la relación entre cuota y base imponible. Atendiendo a este tipo, las grandes empresas pagaron un 19,2%.



“Utilizar el porcentaje sobre la base imponible a la hora de calcular el tipo real de tributación es lo correcto, ya que la base imponible es el verdadero resultado a efectos tributarios”, considera la patronal.



La CEOE defiende además que los ingresos tributarios de 2016 superan “con holgura” los de todos los ejercicios de la etapa expansiva anterior excepto a los del año 2007, “que fue excepcional”. La organización empresarial critica que el elevado déficit público no se debe “a la caída de ingresos tributarios, sino la ausencia de control del gasto”.



“Es obvio que las grandes empresas en España no tributan a esos tipos tan reducidos. Si así fuera nos convertiríamos en un punto de atracción de empresas y competiríamos con países como Irlanda, cuyo tipo impositivo, del 12,5%, considerado muy atractivo, casi duplicaría al que existe en España”. Sin embargo, “las grandes empresas no hacen cola para traer sus centros de operaciones en España”.