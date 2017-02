Goirigolzarri cree un “grave error” convertir la dación en pago en la base del mercado hipotecario

La dación en pago, como “columna del mercado hipotecario y del desarrollo de una legislación del mercado hipotecario”, sería un “grave error”, según considera el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que no obstante ha reconocido que tanto el banco rescatado como otras entidades la han aceptado “en momentos puntuales”.



El banquero vasco, que ha sido entrevistado esta mañana en Los Desayunos de TVE, considera que es indispensable que se apruebe una nueva Ley hipotecaria, como la que ya prepara el Gobierno, porque “estamos en una situación de inseguridad jurídica que es mala para todos”. “Si una nueva ley hipotecaria nos da esa seguridad jurídica, pues bienvenida sea”.



Respecto a las polémicas cláusulas suelo de las hipotecas, Gorigolzarri ha defendido el proceso puesto en marcha por Bankia para devolver el dinero cobrado de más a los clientes. En apenas unos días (se inició el viernes), más de 1.100 clientes del banco han recuperado ya su dinero, unos seis millones de euros en total.



Según ha explicado el presidente de Bankia, las cláusulas suelo apenas representan el 3% de toda la cartera hipotecaria de la entidad, unos 60.000 clientes. “Con nuestra solución alineamos perfectamente los intereses de nuestros accionistas y nuestros clientes con una solución sencilla, rápida e inmediata”, ha explicado, al tiempo que se ahorrará en el dinero de los costes judiciales.



Goirigolzarri no ha querido entrar al trapo de la polémica después de que el presidente de BBVA, Francisco González, reflexionara que a él le gustaría ser “Papá Noel” y “devolverle el dinero a todo el mundo”. Para el presidente de Bankia, ex de BBVA, se trata de una “licencia literaria” a la que no ha querido dar más importancia.



Bankia ha habilitado un mecanismo exprés con el que devolverá lo cobrado de más a los clientes en cuyos contratos hipotecarios figuraba una cláusula suelo no transparente, una solución de carácter gratuito a la que los afectados podrán acogerse acudiendo a las oficinas del banco y rellenando una plantilla en la que solicitan entrar en el proceso de revisión.



Mediante este procedimiento, la entidad determinará si corresponde devolver el importe pagado de más por aplicación de la cláusula suelo, una condición que el banco eliminó de sus contratos hipotecarios en septiembre de 2015. La entidad devolverá este importe con intereses de demora y sin quitas.