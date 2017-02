El dividendo de ACS y los resultados de General Motors se reparten el interés

En un día de escasas referencias macroeconómicas, la atención se dirige al plano empresarial. En España, ACS paga un dividendo de 0,449 euros brutos por título a los accionistas que hayan elegido el cobro en efectivo y finaliza el plazo de la OPA de Caixabank por el portugués BPI.



Además, fuera de nuestras fronteras, presentas resultados el francés BNP Paribas y las estadounidenses General Motors, Take Two, Gilead o Michael Kors. En el plano de las cifras macro, el INE publica la estadística de procedimiento concursal del cuarto trimestre y en Francia se conocen la balanza comercial y la balanza por cuenta corriente de diciembre. Al otro lado del charco, sale también a la luz la balanza comercial de diciembre, junto a la encuesta de oportunidades de trabajo y mano de obra (JOLTS) de diciembre y el crédito al consumo de diciembre.



España



09.00 h. El INE publica la estadística de procedimiento concursal del cuarto trimestre



ACS paga un dividendo de 0,449 euros brutos por título a los accionistas que hayan elegido el cobro en efectivo



Finaliza el plazo de la OPA de CaixaBank por el portugués BPI



09.30 h. El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, protagoniza un desayuno organizado por Executive Forum el Hotel Palace de Madrid



09:30h. Lazard Frères Gestion organiza en Madrid un desayuno para presentar sus Perspectivas económicas



10.00 h. La secretaria de estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, y el presidente del ICO, Pablo Zalba, firman las nuevas Líneas ICO en la sede del Ministerio de Economía



Alemania



08.00 h. Se anuncian las cifras de producción industrial de diciembre. Dato previo (0,4%); Previsión (0,4%)



Munich Re presenta sus cuentas trimestrales



Francia



08.45 h. Se conoce la balanza comercial de diciembre. Dato previo (-4.400 millones de euros); Previsión (-4.200 millones de euros)



08.45 h. Se publica la balanza por cuenta corriente de diciembre. Dato previo (-2.300 millones de euros); Previsión (-1.400 millones de euros)



08.45 h. Sale a la luz el balance presupuestario de diciembre. Dato previo (-93.300 millones de euros)



BNP Paribas presenta resultados



Reino Unido



01.01 h. Se informa de las ventas minoristas de enero. Dato previo (1,0%); Previsión (0,8%)



09.30 h. Se publica el índice Halifax de precios de vivienda de enero. Dato previo (1,7%); Previsión (0,2%)



EEUU



14.30 h. Se da a conocer la balanza comercial de diciembre. Dato previo (45.200 millones de dólares); Previsión (45.000 millones de dólares)



14.55 h. Se publica el Redbook de ventas minoristas semanales. Dato previo (0,2%)



16.00 h. Sale a la luz la encuesta de oportunidades de trabajo y mano de obra (JOLTS) de diciembre



17.30 h. El Tesoro coloca letras a cuatro semanas. Dato previo (0,490%)



19.00 h. El Tesoro coloca bonos a tres años. Dato previo (1,472%)



21.00 h. Salen a la luz los datos de crédito al consumo de diciembre. Dato previo (24.530 millones de dólares); Previsión (20.000 millones de dólares)



General Motors presenta resultados



Take Two informa de sus cuentas trimestrales



Cardinal Health da a conocer sus resultados trimestrales



Gilead revela su balance financiero trimestral



Mosaic publica sus cuentas trimestrales



Michael Kors presenta sus resultados trimestrales



Australia



04.30 h. El Banco de la Reserva de Australia anuncia sus decisiones de política monetaria. Dato previo (1,5%); Previsión (1,5%)



Japón



06.00 h. Se da a conocer el indicador adelantado de diciembre. Dato previo (1,9%)