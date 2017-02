La PAH denuncia que la ley antidesahucios solo ha parado el 5% de los procesos

La semana pasada, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciaba una prórroga en la moratoria hipotecaria, que tiene como fin suspender los desahucios de familias en situación vulnerable y que vence el próximo mes de mayo sin haber cumplido los objetivos previstos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se lamenta de que el Gobierno “vuelve a poner parches”, pero “sin decir cuánto tiempo más lo va a prorrogar”, sin modificar los requisitos “restrictivos” para poder acogerse y sin dar ningún tipo de información, “generando incertidumbre a las 24.000 familias con sus viviendas subastadas y que han podido acogerse a las moratorias”.



“Nos encontramos de nuevo con medidas provisionales que aplazan sin resolver el problema de la emergencia habitacional, por su clara insuficiencia e ineficacia para abordar las causas y consecuencias, residenciales y sociales, del grave problema de la vivienda provocado por las numerosas ejecuciones hipotecarias y desahucios de viviendas principales, en propiedad y alquiler”, señala la plataforma en un comunicado, en el que acusa al Gobierno de “no haber cumplido sus obligaciones ante la realidad que vive la ciudadanía desde que empezó la crisis”.



Según los cálculos de la PAH, más de 710.308 familias se han visto en procedimientos de ejecución hipotecaria y 494.157 han perdido su vivienda desde el inicio de la crisis. Mientras, hasta septiembre de 2016 un total de 22.850 familias se han visto beneficiadas de la Ley antidesahucios impulsada por el Gobierno, “lo que resulta un número bastante bajo en relación a la cantidad de familias desahuciadas, un porcentaje que no llega a resolver ni el 5% del total”.



Desde sus inicios, la plataforma ha exigido una modificación de la Ley, pero “el Gobierno no ha hecho más que rechazar nuestras exigencias, poner medidas cosméticas y recurrir todas las leyes autonómicas que se han ido aprobado en muchas comunidades”. La PAH recuerda además que “la gran mayoría de los procesos que dan lugar a los lanzamientos que hoy se pretenden paralizar se han sustentado en una cláusula que ha sido declarada nula en la reciente sentencia del TJUE de 26 de enero del año 2017”.



La PAH exige que las familias han de poder vivir en sus viviendas “sin otro límite de tiempo que hasta que se le ofrezca una alternativa habitacional y eliminando toda otra restricción para acceder a este derecho que no sea la ausencia de vivienda habitual y de recursos”.