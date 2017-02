Ron no asistirá a la junta de accionistas en la que se consumará su relevo

El todavía presidente de Banco Popular, Ángel Ron, ha confirmado que no asistirá a la celebración de la junta de accionistas que se celebrará el próximo 20 de febrero, y en la que se consumará su relevo con la llegada a la presidencia de Emilio Saracho. “No asistiré a la junta”, ha confirmado durante la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados, aunque sí votará a favor de las propuestas tras acudir el día anterior a la reunión del consejo que está prevista.



La ausencia de Ron obligará a que algunos de los vicepresidentes del Popular tenga que asumir la presidencia de esta junta. “Será el consejo el que decida quién presida” esta cita con los accionistas, ha explicado, si bien espera que la junta “discurra con normalidad”.



Aunque la decisión de prolongar durante tanto tiempo el relevo “no es habitual”, Ron ha puesto énfasis en su “compromiso” en “aras de que el banco gozase de estabilidad” y no hubiese “vacío de poder”. El banquero no ha querido entrar en detalle en las decisiones adoptadas por el consejo de administración en los últimos meses, aunque ha reconocido que su relevo se ha llevado a cabo a través de un “proceso controvertido”. “Salieron filtraciones sobre discrepancias en el seno del consejo que ponían en peligro la estabilidad del banco”, se ha lamentado. Ante la presión que se generó y el impacto en los mercados “decidí poner mi voto en interés del banco”, ha explicado, para añadir que ahora “hay que mirar a futuro y desear lo mejor al equipo del banco y a Emilio Saracho”.



“Mi labor ha sido intentar preservar la estabilidad del banco” durante todo el tiempo de transición vivido desde que se conoció la llegada del nuevo presidente. Ron no ha querido tampoco entrar en detalles sobre su futuro más allá del día 20: “dedicaré un tiempo a reflexionar”.



Las polémicas cláusulas suelo de las hipotecas han sido otro de los asuntos que han protagonizado la última rueda de prensa de Ron, ha afirmado que “vamos a cumplir con el decreto” del Gobierno, “como es obvio”, pero al mismo tiempo “analizaremos caso a caso”. En ese sentido, el banquero ha mostrado su “preocupación” por el “tono” de las sentencias -“que aceptamos, ha aclarado-. A su juicio, “la defensa del consumidor no debe estar por encima de la seguridad jurídica”, que se está poniendo “en riesgo” junto a la estabilidad del sector.



Ron ha puesto en valor que la ley hipotecaria española ha permitido que cerca del 80% de los españoles sean dueños de su vivienda, algo que “contribuye a la estabilidad social”. “Poner en duda el sistema es un error que pagaremos todos”, ha advertido.



Sobre la posibilidad de que el Popular entre en el nuevo baile de fusiones que se espera en la banca española, el todavía presidente ha recordado que “una OPA hostil sigue siendo difícil”. Durante su etapa, “al banco se le han acercado muchos competidores y se les siguen acercando” para abordar algún proceso de integración, pero ninguno de esos acercamientos llegaron a un punto en el que se pudiese generar valor para los accionistas. De cara al futuro, la decisión corresponderá al nuevo equipo.