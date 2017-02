Aviso de Ron en su 'despedida' del Popular: “Hay demasiados bancos para tan poco negocio”

El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, ha aprovechado su última intervención pública antes de que se consume su relevo por Emilio Saracho, para defender la labor llevada a cabo por el banco durante la crisis, financiando a la economía real “cuando nadie lo hacía” y manteniendo su independencia sin recibir ayudas públicas “ni directas ni indirectas”. “Dejo la presidencia con la sensación del deber cumplido”, ha resumido.



Ante una sala abarrotada de periodistas, Ron ha defendido que siempre ha antepuesto los intereses del banco a los propios, intentando ser siempre fiel tanto a los intereses de los accionistas como al legado de su predecesor. Para el todavía presidente, “podemos estar orgullosos de haber puesto el foco en preservar la independencia” del Popular durante la “larga crisis”. “Valía la pena y vale la pena hacerlo, para preservar una forma de hacer banca diferente”.



“Hemos seguido financiando la economía real cuando los demás no lo hacían”, ha defendido Ron, “acompañando a las pymes” y sin haber recibido ayudas públicas, “ni directas ni indirectas”. Es más, según ha destacado el banquero, el Popular ha aportado 2.023 millones de euros al rescate de las cajas de ahorros, incluyendo tanto las aportaciones a los diferentes fondos de garantía de depósitos como a la creación de la Sareb (263 millones de euros).



Durante su intervención Ron se ha lamentado de que “la acción del Popular no es consecuente con las medidas tomadas por el banco”. “El mercado tarda en apreciar los cambios”, ha reconocido, “pero ninguna entidad ha adoptado un programa de reestructuracióin tan agresivo y completo como el que ha realizado el Popular” y su equipo gestor, al que ha querido dar su “felicitación”.



El presidente del Popular ha reflexionado que el sector financiero español se encuentra en un momento de transformación. “Hay demasiados bancos para tan poco negocio, como prueba la caída del saldo del crédito y los bajísimos tipos de interés”. El banquero considera que “el margen financiero debe ser el motor para la cuenta de resultados”. “Hay que recuperar ingresos”, ha insistido.



En el caso de la entidad, ha explicado que “se ha acelerado el saneamiento” al tiempo que “el negocio principal es muy rentable”. Por ello, se ha mostrado convencido de que “hemos dejado el banco preparado para afrontar una nueva etapa” que liderará a partir del 20 de febrero Emilio Saracho. “La rentabilidad comenzará a experimentar mejoras inmediatas” y aunque el Popular será “un banco más pequeño”, también será “más rentable y simple”, centrado en la oferta para pymes y familias. Además, ha apuntado que la desinversión en negocios no estratégicos podría generar hasta 100 puntos básicos de capital sin afectar a su capacidad de generación orgánica.



Uno de los principales lastres del banco ha sido la exposición al ladrillo, pero el presidente del Popular ha reflexionado que “nadie se quería quedar al margen del sector inmobiliario”, porque “existía riesgo de desaparición” si no se sumaba a este negocio que era el principal motor de la economía española. “Ahora estamos en gestión activa”, ha señalado, el Popular es “la entidad que más inmuebles ha vendido desde 2013”, más de 4.000 millones sólo en los últimos dos años.



El banquero considera que el Popular “queda en muy buenas manos”, que tomarán las decisiones “que consideren adecuadas” en interés de los accionistas. “Ninguna entidad está blindada ante ofertas de terceros”, ha reconocido, más allá de tomar medidas para mejorar la eficiencia y los ingresos por la parte del margen de intereses, si bien él siempre ha intentado mantener el “legado” de su predecesor de mantener la independencia del banco.



Ron no ha querido despedirse tampoco sin lanzar un dardo a los tribunales, que “deben ser justos para todos, también para el sector financiero”. “Somos los más activos en defender los intereses de los clientes, que son también los nuestros”, ha recordado, para añadir además que la normativa bancaria es “muy dura y exigente”. Para Ron, “hay una paradoja” por el aumento de los requisitos en un momento de mejora de la economía “que esperamos que el tiempo y los reguladores resuelvan”.